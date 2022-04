Samsung Android 13: dit is wanneer de eerste bèta verschijnt

Samsung is nog bezig met het uitbrengen van Android 12 voor zijn smartphones, maar werkt achter de schermen hard aan Android 13. Mogelijk verschijnt deze update sneller dan verwacht.

Samsung Android 13-testversie komt eraan

Android 12 draait nog lang niet op alle recente smartphones, maar langzaam kunnen we ons klaarmaken voor Android 13. Het lijkt erop dat Samsung dit jaar extra vaart zet achter de upgrade, want volgens gerucht verschijnt er relatief snel een testversie van het bedrijf.

Website Sammobile meldt dat de fabrikant van plan is om in juli een bèta van One UI 5.0 uit te brengen. Deze software is gebaseerd op Android 13. Het zou gaat om een ‘open bèta’, oftewel: een testversie die ook normale gebruikers kunnen downloaden om de nieuwste features alvast te testen. Google brengt zelf ook vaak een publieke bèta uit van de nieuwste Android-versie.

Opvallend is dat Samsung de bèta van Android 13 sneller wil uitbrengen dan vorig jaar met Android 12. Toen kwam het bedrijf pas in september met een bèta en werden in november daadwerkelijk de eerste updates uitgerold. Mocht Samsung dit jaar eerder een testversie beschikbaar maken, dan kan het bedrijf mogelijk ook sneller de eerste Android 13-updates uitrollen.

Meer over Android 13

De eerste Developer Preview van Android 13 (die is bedoeld voor ontwikkelaars) werd in februari door Google uitgebracht. De update wordt waarschijnlijk minder spannend dan Android 12, dat een volledig nieuw design introduceerde. Versie 13 richt zich daarentegen meer op privacy en beveiliging, wat daarentegen wel erg belangrijke onderdelen van de software zijn.

De verwachting is dat de definitieve release van Android 13 in augustus plaatsvindt. Nieuwe Android-versies verschijnen altijd eerst voor Googles eigen Pixel-telefoons, waarna andere fabrikanten hun smartphones kunnen updaten. Hierbij verschilt het weer per smartphonemaker hoe snel de Android-update wordt uitgebracht.

De meest recente versie is Android 12. Check de video hieronder om te zien welke nieuwe features er zijn. Weten of jouw smartphone een update krijgt of al is bijgewerkt? Neem dan een kijkje in het grote Android 12 update-overzicht.

