‘Dit is wanneer Samsung de Android 13-update uitbrengt’

Wanneer brengt Samsung de Android 13-update uit? Het lijkt erop dat de grote software-upgrade in oktober beschikbaar wordt gemaakt.

Twitter-gebruiker RoderSuper claimt namelijk dat One UI 5.0, de Samsung-software die op Android 13 is gebaseerd, op 17 of 19 oktober wordt uitgebracht. RoderSuper is geen hele bekende naam in ‘smartphoneland’, dus we nemen de informatie vooralsnog met een korreltje zout.

De Android 13-update moet eerst voor de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra verschijnen. Dit zijn de huidige toptoestellen van de fabrikant. Welke telefoons daarna aan de beurt zijn, is nog onbekend. Samsung werkt doorgaans eerst de duurdere smartphones in de Galaxy S- en Z-lijn bij, en komt vervolgens met upgrades voor goedkopere Galaxy A-telefoons.

Samsung heeft de releasedatum van One UI 5.0 niet officieel bekendgemaakt. Het bedrijf maakt een aantal weken geleden wel een bètaprogramma beschikbaar, zodat de Android 13-update uitvoerig kan worden getest. Komt het bedrijf dan nog fouten of andere bugs tegen, dan worden deze voor de definitieve release opgelost.

Dit is nieuw in Android 13

One UI 5.0 introduceert logischerwijs de belangrijkste verbeteringen van Android 13. Zo krijgen Samsung-gebruikers meer opties om het uiterlijk van de software aan te passen. Daarnaast richt Android 13 zich op privacy, omdat je bijvoorbeeld specifieke foto’s en video’s kan delen met apps – en niet je hele mediabibliotheek. Verder kunnen apps je niet meer standaard notificaties sturen.

Ook nieuw is dat je verschillende talen per app kan instellen. Dat is handig als je tweetalig bent en bijvoorbeeld Google Maps of YouTube in een andere taal dan Nederlands wil gebruiken. In de instellingen vind je een simpele optie om dit bij individuele applicaties aan te passen.

Android Planet publiceert deze week een uitgebreide review van Android 13, waarin we onze bevindingen met je delen. Kijk tot die tijd de video hieronder, waarin we je in een paar minuten alles vertellen over de nieuwste update.

