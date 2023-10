‘Samsung brengt Android 14-update mogelijk al heel snel uit’

Zit je als Samsung-gebruiker ook te wachten op de Android 14-update? Misschien vindt de release van de nieuwe software al snel plaats. Lees hier meer.

Het nieuwe Android 14 is inmiddels beschikbaar voor Google Pixel-telefoons, maar gebruikers met een smartphone van een ander merk moeten nog op de nieuwe versie wachten. Voor Samsung-liefhebbers is er misschien goed nieuws, want het bedrijf zou de update bijna klaar hebben.

Op het forum van Samsung laat een moderator vanuit het bedrijf weten dat het One UI 6-bètaprogramma in zijn laatste week zit. One UI 6 is de Samsung-software die is gebaseerd op Android 14. De fabrikant zou de software nu controleren op de laatste bugs en andere foutjes, die voor de definitieve release verholpen dienen te worden.

Android Authority meldt dat de Android 14-update van Samsung mogelijk volgende week al wordt uitgebracht. Dit is echter niet zeker: misschien ontdekt Samsung nog grote bugs en er is geen specifieke releasedatum bekendgemaaakt. Vooralsnog moeten we dus even afwachten of de update echt zo snel verschijnt.

De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra zijn de eerste Samsung-smartphones die van de nieuwe update worden voorzien. Daarna volgen andere toestellen, waarbij vaak eerst de duurdere high-end modellen aan de beurt zijn. Daarna volgen goedkopere telefoons als de Galaxy A54 en Galaxy A34.

Dit is nieuw in Android 14

Android 14 is – net als zijn voorganger – niet een hele spannende update. Uiteraard zijn er wel de nodige nieuwe features aanwezig. Zo krijg je als gebruiker meer opties om het uiterlijk van Android te veranderen, waardoor je het vergrendelscherm bijvoorbeeld makkelijk aanpast.

Ook bevat Android 14 een nieuwe terugknop en een beter deelmenu. Daarnaast zijn er nieuwe beveiligingsfuncties aanwezig: zo kun je per app bepalen tot welke foto’s op je smartphone ze toegang hebben. Hierdoor hoef je niet meteen je hele fotobibliotheek te delen. De nieuwe Android-versie laat je ook je telefoon als webcam gebruiken.

