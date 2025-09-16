Heb je een Samsung-smartphone? Deze toestellen krijgen Android 16

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
16 september 2025, 16:52
2 min leestijd
Heb je een Samsung-smartphone? Deze toestellen krijgen Android 16

Heb jij een Samsung-smartphone en wil je weten of jij een Android 16-update met One UI 8 krijgt? Dit is de volledige lijst met Samsungs updateplannen!

Samsung geeft deze smartphones Android 16

Samsung rolt deze week de eerste One UI 8-updates uit, waarbij de Galaxy S25-serie eerst wordt bijgewerkt. Daarna volgen andere smartphones, zoals die in de Galaxy S24-serie. Het bedrijf maakt ook bekend welke telefoons en tablets daarnaast mogen rekenen op een One UI 8.

Hieronder zetten we op een rijtje welke Samsung-telefoons allemaal sowieso worden geüpdatet naar Android 16. Zoals je ziet, krijgen de meeste recente toestellen van het merk een upgrade. Ook als je een oudere smartphone hebt, zit je vaak wel goed.

Galaxy S-serie

  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S25 Plus
  • Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung Galaxy S25 Edge
  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S24 Plus
  • Samsung Galaxy S24 Ultra
  • Samsung Galaxy S24 FE
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S23 Plus
  • Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Samsung Galaxy S23 FE
  • Samsung Galaxy S22
  • Samsung Galaxy S22 Plus
  • Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy A-serie

  • Samsung Galaxy A56
  • Samsung Galaxy A55
  • Samsung Galaxy A54
  • Samsung Galaxy A53
  • Samsung Galaxy A36
  • Samsung Galaxy A35
  • Samsung Galaxy A34
  • Samsung Galaxy A33
  • Samsung Galaxy A26
  • Samsung Galaxy A25
  • Samsung Galaxy A17 5G
  • Samsung Galaxy A16 5G
  • Samsung Galaxy A16 LTE
  • Samsung Galaxy A15 5G
  • Samsung Galaxy A73 5G
Samsung Galaxy A54

Galaxy Z-serie

  • Samsung Galaxy Z Fold 6
  • Samsung Galaxy Z Flip 6
  • Samsung Galaxy Z Fold 5
  • Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Samsung Galaxy Z Fold 4
  • Samsung Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab

  • Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
  • Samsung Galaxy Tab S10 Plus
  • Samsung Galaxy Tab S10 Lite
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus
  • Samsung Galaxy Tab S9-serie
  • Samsung Galaxy Tab S8-serie
  • Samsung Galaxy Tab S9 FE
  • Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Nieuw in One UI 8

One UI 8 is gebaseerd op Android 16, de update die eerder dit jaar door Google is uitgebracht. De upgrade is niet zo groot als One UI 7, dat een compleet nieuw design introduceerde. De software draait daarentegen vooral om verfijningen en kleine nieuwe functies.

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 16

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 16

Lees verder

Zo vernieuwt Samsung de eigen browser en worden de mogelijkheden van de Now Bar uitgebreid. Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor Galaxy AI. Dit zijn de features van Samsung die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

Zit jij ook te wachten op de Android 16-update voor je Samsung-telefoon? Houd onze app en nieuwsbrief in de gaten voor het laatste updatenieuws!

