Heb je een Samsung-smartphone? Deze toestellen krijgen Android 16

Heb jij een Samsung-smartphone en wil je weten of jij een Android 16-update met One UI 8 krijgt? Dit is de volledige lijst met Samsungs updateplannen!

Samsung geeft deze smartphones Android 16

Samsung rolt deze week de eerste One UI 8-updates uit, waarbij de Galaxy S25-serie eerst wordt bijgewerkt. Daarna volgen andere smartphones, zoals die in de Galaxy S24-serie. Het bedrijf maakt ook bekend welke telefoons en tablets daarnaast mogen rekenen op een One UI 8.

Hieronder zetten we op een rijtje welke Samsung-telefoons allemaal sowieso worden geüpdatet naar Android 16. Zoals je ziet, krijgen de meeste recente toestellen van het merk een upgrade. Ook als je een oudere smartphone hebt, zit je vaak wel goed.

Galaxy S-serie

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy A-serie

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A16 LTE

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Galaxy Z-serie

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus

Samsung Galaxy Tab S9-serie

Samsung Galaxy Tab S8-serie

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Nieuw in One UI 8

One UI 8 is gebaseerd op Android 16, de update die eerder dit jaar door Google is uitgebracht. De upgrade is niet zo groot als One UI 7, dat een compleet nieuw design introduceerde. De software draait daarentegen vooral om verfijningen en kleine nieuwe functies.

Zo vernieuwt Samsung de eigen browser en worden de mogelijkheden van de Now Bar uitgebreid. Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor Galaxy AI. Dit zijn de features van Samsung die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

Zit jij ook te wachten op de Android 16-update voor je Samsung-telefoon? Houd onze app en nieuwsbrief in de gaten voor het laatste updatenieuws!