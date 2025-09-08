Samsung Galaxy S25 FE nu met Galaxy Watch7 (t.w.v. €369) cadeau!

Bekijk actie

‘Dit is wanneer jouw Samsung-telefoon Android 16 krijgt’

Mike Peek
Mike Peek
8 september 2025, 11:29
2 min leestijd
‘Dit is wanneer jouw Samsung-telefoon Android 16 krijgt’

Samsungs releaseschema van Android 16 voor zijn smartphones, tablets en smartwatches is gelekt. Als deze informatie klopt, begint de Koreaanse fabrikant binnen een paar weken met updaten.

Lees verder na de advertentie.

‘Android 16 komt op deze datum naar jouw Samsung’

Samsung deed er héél lang over om zijn smartphones te upgraden naar Android 15, maar de update naar Android 16 lijkt een stuk vlotter te komen. Volgens lekker Alfatürk begint het bedrijf later deze maand al met het uitrollen van One UI 8. Die is gebaseerd op deze nieuwe versie van het besturingssysteem.

Uiteraard zijn de nieuwste en duurste telefoons als eerste aan de beurt. Daarna volgen oudere modellen en ook de smartwatches en tablets van de Koreaanse fabrikant. We houden een slag om de arm, maar dit zou het releaseschema zijn:

  • 18 september: Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra
  • 25 september: Galaxy S25 Edge, S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE, A56 en A36
  • 1 oktober: Galaxy Tab S10 Plus, S10 Ultra, Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic en Watch 6 FE
  • 2 oktober: Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 FE, S21 FE, Z Fold 6, Z Flip 6, A16, A17
  • 6 oktober: Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4, A55
de Samsung Galaxy A55 met het scherm aan in handen.
Galaxy A55
  • 9 oktober: Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE Plus, Tab S8 Lite
  • 13 oktober: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, A54, Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus
  • 16 oktober: Galaxy A25, A23, Tab Active 5
  • 20 oktober: Galaxy A15, M34
  • 23 oktober: Galaxy A06, Xcover 6 Pro, Xcover 7, Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra, Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra, Tab S6 Lite
  • 27 oktober: Galaxy M33, M15
  • 30 oktober: Galaxy A53, A35, A34, A33
  • 3 november: Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5, Watch 4, Watch 4 Classic
  • 5 november: Galaxy Tab A9
  • 7 november: Galaxy Tab Active 5 Pro
  • 10 november: Galaxy Xcover 7 Pro

Meer over Android 16

Google bracht Android 16 afgelopen juni uit. Dat is veel eerder in het jaar dan voorgaande versies, al werd het verse Material 3 Expresive-ontwerp pas later toegevoegd. Nieuwe functies zijn onder meer live updates, zodat je op het vergrendelscherm ziet waar je Uber blijft, en ‘Notification cooldown’. Daarmee komen notificaties minder prominent in beeld, zodat je ook minder afgeleid wordt.

Zet jij Android 16 direct op je Samsung of blijf je nog een tijdje bij Android 15? Laat het weten in de reacties en download gelijk onze app even!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android 16 Android Smartphones Android Tablets Smartwatches Samsung Samsung smartwatch kopen Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

‘Camera’s Samsung Galaxy S26 Ultra presteren beter in het donker’

‘Camera’s Samsung Galaxy S26 Ultra presteren beter in het donker’

Vandaag 9:07

‘Dit is je eerste blik op de Samsung Galaxy S26 Pro en Ultra’

‘Dit is je eerste blik op de Samsung Galaxy S26 Pro en Ultra’

Gisteren 10:12

‘Zo ziet de Samsung Galaxy S26 Edge eruit’

‘Zo ziet de Samsung Galaxy S26 Edge eruit’

5 september 2025

‘De iPhone 17 is nog niet eens uit en Samsung kopieert hem nu al’

‘De iPhone 17 is nog niet eens uit en Samsung kopieert hem nu al’

5 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren