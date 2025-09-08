‘Dit is wanneer jouw Samsung-telefoon Android 16 krijgt’

Samsungs releaseschema van Android 16 voor zijn smartphones, tablets en smartwatches is gelekt. Als deze informatie klopt, begint de Koreaanse fabrikant binnen een paar weken met updaten.
‘Android 16 komt op deze datum naar jouw Samsung’
Samsung deed er héél lang over om zijn smartphones te upgraden naar Android 15, maar de update naar Android 16 lijkt een stuk vlotter te komen. Volgens lekker Alfatürk begint het bedrijf later deze maand al met het uitrollen van One UI 8. Die is gebaseerd op deze nieuwe versie van het besturingssysteem.
Uiteraard zijn de nieuwste en duurste telefoons als eerste aan de beurt. Daarna volgen oudere modellen en ook de smartwatches en tablets van de Koreaanse fabrikant. We houden een slag om de arm, maar dit zou het releaseschema zijn:
- 18 september: Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra
- 25 september: Galaxy S25 Edge, S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE, A56 en A36
- 1 oktober: Galaxy Tab S10 Plus, S10 Ultra, Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic en Watch 6 FE
- 2 oktober: Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 FE, S21 FE, Z Fold 6, Z Flip 6, A16, A17
- 6 oktober: Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4, A55
- 9 oktober: Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE Plus, Tab S8 Lite
- 13 oktober: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, A54, Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus
- 16 oktober: Galaxy A25, A23, Tab Active 5
- 20 oktober: Galaxy A15, M34
- 23 oktober: Galaxy A06, Xcover 6 Pro, Xcover 7, Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra, Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra, Tab S6 Lite
- 27 oktober: Galaxy M33, M15
- 30 oktober: Galaxy A53, A35, A34, A33
- 3 november: Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5, Watch 4, Watch 4 Classic
- 5 november: Galaxy Tab A9
- 7 november: Galaxy Tab Active 5 Pro
- 10 november: Galaxy Xcover 7 Pro
Meer over Android 16
Google bracht Android 16 afgelopen juni uit. Dat is veel eerder in het jaar dan voorgaande versies, al werd het verse Material 3 Expresive-ontwerp pas later toegevoegd. Nieuwe functies zijn onder meer live updates, zodat je op het vergrendelscherm ziet waar je Uber blijft, en ‘Notification cooldown’. Daarmee komen notificaties minder prominent in beeld, zodat je ook minder afgeleid wordt.
Zet jij Android 16 direct op je Samsung of blijf je nog een tijdje bij Android 15?