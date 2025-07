‘Samsung komt met eigen versie van Android Auto’

Samsung zou werken aan een eigen versie van Android Auto, die gebaseerd is op DeX. Op het eerste gezicht heeft het systeem, genaamd ‘Auto DeX’, vooral veel overeenkomsten met Google’s besturingssysteem voor de wagen.

‘Eigen variant Android Auto van Samsung onderweg’

Wie een high-end smartphone van Samsung heeft, kan die al jaren omtoveren in een bescheiden desktopcomputer. Als je toestel DeX ondersteunt, is het een fluitje van een cent om hem aan een externe monitor te hangen. Je krijgt dan een heel andere interface te zien, die veel weg heeft van Windows.

Binnenkort kan iets soortgelijks mogelijk ook in je vierwieler. X-gebruiker Galaxy Techie ontdekte in Samsungs software namelijk een functie genaamd ‘Auto DeX’, samen met een aantal screenshots. Die laten een systeem zien dat erg lijkt op het normale Android Auto, dat natuurlijk gemaakt wordt door Google.

Zo ziet het dashboard eruit

We zien een centraal dashboard, met onder andere een navigatie-app en een muziekspeler. Die kun je rechts bedienen, door bijvoorbeeld een nummer te pauzeren of over te slaan. Er lijkt ook een ‘Now Brief’-achtige functie aanwezig, die je met behulp van AI een overzicht geeft met voor jou belangrijke informatie. Daarnaast is Samsungs eigen assistent Bixby aanwezig.

Er is nog veel onduidelijk over Auto DeX, bijvoorbeeld waarom Samsung een eigen versie van Android Auto noodzakelijk acht en wanneer het zou verschijnen. Ook de tweede taakbalk onderin het scherm roept vragen op. Volgens Galaxy Techie kun je het systeem daarmee op je smartphone zelf gebruiken. Je hebt dan dus geen scherm in je auto nodig.

Brede ondersteuning

Auto DeX zou functioneren op meer dan 8500 verschillende auto’s van meer dan 120 merken. Bovendien kun je het volgens Galaxy Techie ook draaien op goedkopere smartphones van Samsung die DeX officieel niet ondersteunen. De lekker zegt dat je Auto DeX zelfs kunt gebruiken als je geen auto hebt. Waarom je dat zou willen, vermeldt hij dan weer niet.

Wat denk jij, heeft Auto DeX bestaansrecht of ben je tevreden met Android Auto? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

