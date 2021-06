Heb je een Samsung-telefoon en gebruik je regelmatig Android Auto, maar loop je tegen problemen aan? Dan hebben we goed nieuws, want een software-update gaat de issues verhelpen.

Android Auto-problemen op Samsung-smartphones

Bezitters van Samsung-smartphones hebben last van vervelende Android Auto-problemen, zo schrijft onder meer Sammobile. Gebruikers van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra melden dat Android Auto vastloopt of crasht als ze hun toestel ontgrendelen. De problemen zouden ook voorkomen bij andere Samsung-toestellen.

Gelukkig zijn Google (de maker van Android Auto) en Samsung op de hoogte van de problemen en werkt laatstgenoemde aan een software-update. Deze moet de issues oplossen en ervoor zorgen dat Android Auto weer op iedere Samsung-smartphone goed werkt. De fix zit verwerkt in de beveiligingsupdate van juli 2021, die het bedrijf over een aantal weken beschikbaar maakt.

Samsung rolt beveiligingsupdates aan het begin van iedere maand uit naar zijn belangrijkste toestellen, zoals de Galaxy S21-reeks en Galaxy A52. Ook als je een andere smartphone hebt, hoef je waarschijnlijk niet lang te wachten op de patch. Het updatebeleid van Samsung is goed en het bedrijf rolt belangrijke updates doorgaans snel uit naar zijn telefoons.

Meer over Android Auto

Android Auto is het besturingssysteem voor onderweg, dat sinds kort ook officieel in Nederland beschikbaar is. Opvallend genoeg was het al veel langer mogelijk om de dienst hier te gebruiken, door simpelweg je Android-telefoon aan te sluiten op een geschikte auto. Android Auto zit in smartphones met Android-versie 10 en 11 standaard ingebouwd. Heb je nog een toestel met Android 9.0 (Pie) of ouder, dan kun je de losse Android Auto-app downloaden.

De software voor in de auto krijgt er deze zomer een aantal handige functies bij. Zo kun je binnenkort aan de slag met een nieuwe donkere modus, die je ook handmatig kan inschakelen. Daarnaast kun je het thuisscherm van Android Auto vanaf je telefoon aanpassen en komen er nieuwe apps naar de dienst.

Wil je meer weten over Android Auto? We hebben een tijdje geleden de dienst uitgebreid getest. In onze Android Auto in 2021-review lees je er alles over. Check ook de video hieronder, waarin je de dienst in actie ziet en we je in een paar minuten helemaal bijpraten. Google is ondertussen ook bezig met Android Automotive, de opvolger van Android Auto.