Samsung sluit zich aan bij Googles Android Enterprise Recommended-programma, wat vooral interessant is voor zakelijke gebruikers van een Galaxy-smartphone. We zetten de geschikte toestellen en voordelen op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Samsung verbindt zich aan Android Enterprise Recommended

Het Android Enterprise Recommended-programma is in 2018 door Google opgericht en richt zich op zakelijke gebruikers van Android-smartphones en -tablets. Toestellen die het certificaat dragen, voldoen aan verschillende hardware-eisen. Daarnaast krijgen ze minimaal één grote Android-versie-update en ontvangen minstens eens per kwartaal een beveiligingsupdate.

Systeembeheerders kunnen bovendien eenvoudig updates of features op de smartphones of tablets van alle zakelijke gebruikers installeren. Dit is met name handig bij bedrijven waar iedereen een werktoestel gebruikt.

Tegenwoordig bieden onder andere Motorola, OnePlus, Oppo, Nokia en Xiaomi smartphones aan met het Android Enterprise Recommended-certificaat. Samsung sluit zich hierbij aan.

Deze Samsung-toestellen zijn geschikt

De fabrikant geeft aan dat zijn toestellen pas geschikt zijn als ze Android 11 draaien. Op dit moment zijn alle Samsung-modellen nog voorzien van Android 10. Het bedrijf start naar verwachting binnen een paar weken met de uitrol van zijn Android 11-update.

Opvallend genoeg publiceert Samsung geen volledige lijst van toestellen die op korte termijn het Android Enterprise Recommended-certificaat krijgen. In het persbericht noemt het bedrijf bijvoorbeeld de Galaxy S20, terwijl dat slechts één van de modellen in de S20-reeks is. Android Planet heeft Samsung om opheldering gevraagd.

Hieronder vind je een lijst met toestellen die (vermoedelijk) in aanmerking komen voor het certificaat.

Niet hetzelfde als Enterprise Edition

Goed om te weten: het Android Enterprise Recommended-programma is niet gelijk aan Samsungs Enterprise Edition-programma. Dat laatste is een initiatief van Samsung zelf. De fabrikant verkoopt sommige Galaxy-smartphones ook als een speciale Enterprise Edition (EE). Zo is er bijvoorbeeld een Galaxy A50 EE te koop.

Een EE-model is specifiek bedoeld voor zakelijke klanten en krijgt langer updates dan de reguliere variant. Zo ontvangt de normale Galaxy A50 beveiligingsupdates tot maart 2021 en de EE-variant tot januari 2023. EE-modellen zijn dus langer veilig te gebruiken. Ze zijn echter minder breed verkrijgbaar en wat duurder, omdat Samsung meer geld kwijt is aan de software-ondersteuning.

Het is niet duidelijk of Samsungs Enterprise Edition-smartphones ook geschikt zijn voor het Android Enterprise Recommended-label. Android Planet heeft die vraag aan Samsung gesteld en zal dit artikel updaten als we duidelijkheid hebben.

Het laatste nieuws over Samsung