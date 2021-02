‘Video toont slimme AR-bril van Samsung: Glasses Lite’

Samsung werkt mogelijk aan een AR-bril, zo blijkt uit een gelekte video. Door de glazen zie je een combinatie van de echte en de digitale wereld. Het is niet duidelijk of deze ‘Glasses Lite’ daadwerkelijk op de markt komt.

‘Samsung werkt aan AR-bril’

Twitteraar Walking Cat, die vaker informatie lekt over onaangekondigde producten, heeft een video gepost van de ‘Glasses Lite’. Dat zou de AR-bril zijn waar Samsung op dit moment aan werkt. Het is niet duidelijk in welke fase van ontwikkeling het apparaat zich bevindt. Het kan gaan om een interne conceptvideo of om een product dat Samsung pas over jaren (of helemaal niet) op de markt wil brengen.

We zien in het filmpje een flink montuur met transparante schermpjes, die geschikt zijn voor augmented reality. Dat betekent dat je tegelijk naar de echte en de digitale wereld kunt kijken.

De mogelijkheden zijn in theorie eindeloos. We zien de man in de video werken achter een desktop die voor zijn ogen zweeft. Samsung noemt deze functie ‘Dex Display’. Het is nu al mogelijk om telefoons als de Samsung Galaxy S21 als pc te gebruiken door ze aan een monitor te koppelen.

Ook kun je een film kijken of gamen met de bril. Omdat de schermpjes zo dicht op je ogen zitten, lijkt het beeld erg groot. Vermoedelijk moet je de Glasses Lite wel koppelen aan een smartphone, die voor de benodigde rekenkracht zorgt. De AR-bril van Samsung laat zich verder bedienen met een Galaxy Watch. Daarnaast is het apparaat te gebruiken als zonnebril. De schermpjes krijgen dan een donkere tint.

Ook Apple werkt aan slimme bril

Samsung is niet het eerste bedrijf dat werkt aan een AR-bril. Google probeerde het jaren geleden al met de Google Glass, maar dat werd geen overdonderend succes. Microsoft, Facebook en Apple sleutelen momenteel ook zo’n slimme bril. Over de Apple Glass gaan zelfs al jaren geruchten. Het bedrijf uit Cupertino zou zijn versie wellicht eind dit jaar op de markt willen brengen.

