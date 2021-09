Jouw Samsung-smartphone kan binnenkort je auto ontgrendelen

Samsung kondigde in januari een autosleutel-functie voor smartphones aan. Het bleef een tijdje stil, maar de functie lijkt er nu echt aan te komen.

Samsung-smartphones worden autosleutels

De kans is groot dat je dankzij je smartphone nooit meer een pinpas gebruikt. Samsung vindt het tijd voor de volgende stap. Smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant veranderen binnenkort in autosleutels, met dank aan geavanceerde UWB-technologie.

UWB (ultrawideband) is een draadloos communicatiesysteem dat met radiogolven werkt. In tegenstelling tot wifi en bluetooth werken UWB-radiogolven op een veel hogere frequentie. Hierdoor is een nauwkeurig ruimtelijk inzicht mogelijk en begrijpen smartphones hun omgeving beter.

Het belangrijkst: UWB maakt passieve toegang mogelijk. Dit betekent dat het auto’s kan vergrendelen en ontgrendelen, motoren kan starten en kofferbakken kan openen. De functie kan zelfs persoonlijke instellingen kan activeren – en dat allemaal via je smartphone. Wel een dingetje: je auto moet compatibel zijn met de digitale sleutel-functie, anders werkt het niet.

Beschikbaarheid

De functie is niet direct breed beschikbaar. Samsung gaf in januari aan dat onder andere Audi, BMW, Ford en Genesis ermee aan de slag zouden gaan. Specifieke modellen werden toen echter niet genoemd. Samsung beloofde dat de autosleutels in augustus naar de Galaxy S21-serie zouden komen. Helaas was dit niet het geval.

Google heeft inmiddels aangekondigd dat Android 12 ingebouwde ondersteuning biedt voor digitale sleutels. Er zijn plannen om de ondersteuning deze herfst naar Pixel- en Samsung-telefoons uit te rollen. Samsung zelf blijft gelukkig niet achter: de fabrikant maakt de functie binnenkort eindelijk beschikbaar in thuisland Zuid-Korea.

De digitale sleutel van Samsung is ‘dit najaar’ beschikbaar, in combinatie met de Genesis V60 in Zuid-Korea. Andere landen en auto’s volgen snel. Tot slot kondigde de smartphonemaker aan dat de digitale sleutel compatibel is met de Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Fold 3.

