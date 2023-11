Samsung lanceert volgend jaar mogelijk betaalbare foldables

Samsung is een grote speler op het gebied van foldables. Smartphones in de Galaxy Z Fold- Z Flip-serie hebben echter een hoge prijs, maar volgens een gerucht werkt de fabrikant aan goedkopere vouwtelefoons.

‘Samsung komt in 2024 met betaalbare foldables’

Volgens onderzoeksbureau Trend Force zou het zomaar kunnen dat Samsung volgend jaar komt met betaalbaardere foldables. Het gaat dan niet om de aankomende Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Flip 6 die een stuk goedkoper in de markt worden gezet, maar om een nieuwe serie toestellen met een vouwbaar scherm.

Samsung is een belangrijke speler in de markt voor opvouwbare smartphones, maar die zijn flink geprijsd. Zo hebben de Z Fold 5 en Z Flip 5 adviesprijzen van respectievelijk 1199 en 1899 euro. Andere merken hebben toestellen uitgebracht met een vouwbaar scherm in een lager prijssegment. Zo is er bijvoorbeeld Motorola die dit jaar de Razr 40 introduceerde voor 899 euro.

Ook onder andere Huawei en Honor hebben foldables uitgebracht in het lagere prijssegment. Details heeft de bron niet, maar we gaan er vanuit dat Samsung de nieuwe apparaten een prijskaartje van enkele honderden euro’s lager geeft.

Waar wordt er op beknibbeld?

Om dat te bereiken moeten natuurlijk wel compromissen gesloten worden, iets wat we zagen bij bijvoorbeeld de Razr 40 en de duurdere Razr 40 Ultra. Bij die twee specifieke modellen heeft de betaalbaardere versie onder andere een minder imposant scherm aan de buitenzijde. Ook kan er snel bespaard worden op het camerasysteem of de keuze van de processor of hoeveelheid RAM.

Als de Zuid-Koreaanse fabrikant daadwerkelijk kiest om betaalbaardere foldables uit te brengen, zijn we benieuwd wat de compromissen precies zullen zijn. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe vouwtelefoons verschijnen. In januari is het eerst tijd voor de onthulling van de Galaxy S24-serie, die volgens geruchten weer bestaat uit drie modellen.

