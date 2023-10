Krijgt jouw Samsung-telefoon straks langer updates?

Samsung overweegt om zijn updatebeleid voor smartphones en andere apparaten verder te verbeteren. Dat laat het bedrijf weten in een interview. Momenteel belooft Samsung voor de meeste devices vijf jaar lang beveiligingsupdates uit te rollen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tot vorige week bood Samsung het beste updatebeleid van alle Android-fabrikanten. De meeste smartphones en tablets van het bedrijf kunnen rekenen op vier grote updates van het besturingssysteem en vijf jaar lang beveiligingsupdates. We noemden Samsung daarom ook wel de Android-koning.

De markt staat echter niet stil. Toen Google vorige week de Pixel 8 en Pixel 8 Pro aankondigde, presenteerde de zoekgigant ook vol trots zijn verbeterde updatebeleid. De nieuwe smartphones mogen rekenen op maar liefst zeven nieuwe versies van Android én zeven jaar beveiligingspatches die hackers buiten de deur houden. Daarmee lijkt Google zelfs aartsvijand Apple te verslaan, die zijn toestellen doorgaans vijf of zes jaar ondersteunt.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung kan dus eigenlijk niet achterblijven. De website Sammobile interviewde Shin-Chul Baik, die bij het bedrijf verantwoordelijk is voor de beveiliging. Hij vertelde dat Samsung momenteel overweegt om langer dan vijf jaar beveiligingsupdates uit te brengen voor zijn smartphones en tablets.

Dat is geen gemakkelijke klus. Samsung verkoopt immers veel meer smartphones en tablets dan Google. Nu al rolt men maandelijks beveiligingspatches uit voor meer dan 150 verschillende apparaten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Shin-Chul Baik spreekt wel nadrukkelijk over beveiligingsupdates. Hij zegt niets over updates van het besturingssysteem zelf. Het zou dus kunnen dat Samsung straks net als Google zeven jaar beveiligingspatches uitbrengt, maar ‘slechts’ vier nieuwe versies van Android.

Omdat Samsung een eigen softwareschil over Android heen legt, One UI, is het relatief veel werk om smartphones te updaten naar een nieuwe versie. Dat is voor Google gemakkelijker. Pixels draaien immers op een kale versie van Android.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan in de gaten. Via onze app en nieuwsbrief praten we je bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Samsung: