Samsung maakt bekend dat al zijn recente smartphones en tablets minstens vier jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Hiermee is de software-ondersteuning van Samsung zelfs beter dan dat van Google.

Samsung laat in een persbericht weten dat alle Galaxy-apparaten die in 2019 (of later) zijn uitgebracht, minstens vier jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Het bedrijf rolde voorheen drie jaar lang deze patches uit naar zijn smartphones, maar plakt er nu nog een jaar aan vast. Dat is fijn, want hierdoor blijft je smartphone langere tijd beschermd en up-to-date.

Heb je een smartphone die in 2019 of later is uitgebracht, dan kun je erop rekenen dat je minstens vier jaar lang beveiligingsupdates krijgt. Bij high-end smartphones, zoals de Galaxy S21-, S20 en S10-telefoons ontvang je die maandelijks, terwijl goedkopere toestellen ieder kwartaal van een patch worden voorzien. Denk bijvoorbeeld aan de populaire Samsung A51, A41 en de betaalbare Galaxy M-telefoons.

Deze telefoons krijgen minstens vier jaar lang updates:

Opvouwbare smartphones: Fold, Fold 5G, Z Fold 2, Z Fold 2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Fold, Fold 5G, Z Fold 2, Z Fold 2 5G, Z Flip, Z Flip 5G Galaxy S-serie: S10, S10 Plus, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20 Plus, S20 Plus 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21 Plus 5G, S21 Ultra 5G

S10, S10 Plus, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20 Plus, S20 Plus 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21 Plus 5G, S21 Ultra 5G Galaxy Note-serie: Note 10, Note 10 5G, Note 10 Plus, Note10 Plus 5G, Note 10 Lite, Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra 5G

Note 10, Note 10 5G, Note 10 Plus, Note10 Plus 5G, Note 10 Lite, Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra 5G Galaxy A-serie: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G Galaxy M-serie: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51 Galaxy XCover-serie: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro Galaxy Tab-serie: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7 Plus

Samsung maakte eerder bekend dat belangrijke smartphones drie grote Android-versie-updates krijgen, in plaats van twee. Het bedrijf heeft een goed updatebeleid en omdat beveiligingspatches nu langer verschijnen, kun je ook langere tijd met je smartphone doen. Met de beveiligingsupdates dicht het bedrijf lekken en andere problemen die in Android zitten. De patches zijn daarom erg belangrijk.

Veel Android-fabrikanten ondersteunen hun smartphones minder lang. Zo houdt de software-ondersteuning bij OnePlus en zelfs Google na drie jaar op, en bij bedrijven als Motorola en Sony is het al na twee jaar klaar. Alleen Apple doet het beter dan Samsung: iPhones krijgen doorgaans vijf jaar (of zelfs langer) iOS-updates.

