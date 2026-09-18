Waarom Samsung stiekem dólblij is met Apple’s iPhone Duo

Samsung steekt de draak met Apple omdat de iPhone Duo een soort kopie zou zijn van Galaxy Fold-toestellen. Toch zal de Zuid-Koreaanse fabrikant dolblij zijn dat de vouwbare iPhone bestaat. Dit is waarom.

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Samsung profiteert van iPhone Duo

“Laat het weten als je klaar bent met het opwarmen van onze restjes.” Dat postte het marketingteam van Samsung nadat Apple de iPhone Duo presenteerde. Er stond een smiley achter. Heel verrassend is het niet dat Samsung de spot drijft met Apple. Dat gebeurt regelmatig als er nieuwe iPhones verschijnen waar functies op zitten die de Zuid-Koreaanse fabrikant al eerder aanbood.

Hoewel Samsung ook regelmatig naar Apple kijkt (check de renders van de Galaxy S27 Ultra maar), heeft het bedrijf in dit geval wel een punt. Al in 2019 kwam de eerste Galaxy Fold uit. Apple nam flink de tijd voor het een vouwbaar toestel lanceerde. Toch zijn er twee belangrijke redenen waarom Samsung binnenshuis héél content zal zijn met de iPhone Duo.

Alle schermen komen van Samsung

Samsung is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van oled-schermen. Ook het display van de iPhone Duo komt exclusief uit hun fabriek. Apple heeft een contract voor drie jaar afgesloten, wat betekent dat minstens de eerste twee opvolgers van de Duo ook een Samsung-scherm krijgen.

Hoewel Samsung je natuurlijk liever een Galaxy Z Fold 8 verkoopt, verdient het dus ook flink als je een iPhone Duo aanschaft. Volgens geruchten betaalt Apple 250 dollar per exemplaar aan Samsung. Ter vergelijking: voor het scherm van de iPhone 18 Pro Max zou het bedrijf uit Cupertino slechts 70 tot 80 dollar per stuk kwijt zijn.

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Maakt Apple ‘foldables’ eindelijk mainstream?

Hoewel steeds meer merken vouwbare smartphones maken, zijn ze nog altijd niet zo geliefd bij het grote publiek. Wereldwijd is minder dan twee procent van alle verkochte telefoons een zogenaamde foldable. Dat hangt natuurlijk deels samen met de hoge prijs. Voor één vouwbaar toestel kun je vaak twee normale telefoons aanschaffen. Maar het is ook een kwestie van onbekend maakt onbemind.

Apple heeft, of we het nu leuk vinden of niet, vaker bestaande productcategorieën een stuk populairder gemaakt. De iPhone was niet de eerste smartphone. AirPods niet de eerste draadloze oordopjes. De Apple Watch niet de eerste smartwatch. Maar na de introductie gingen ook concurrenten er opeens veel meer verkopen.

Samsung zal hopen op een soortgelijk effect na de lancering van de iPhone Duo. Als er daar miljoenen van worden verkocht, zullen genoeg mensen op zoek gaan naar een (voordeliger) alternatief.

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