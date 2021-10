Onderzoek: ‘Samsung en Xiaomi verzamelen en delen stiekem veel data’

Volgens onderzoekers verzamelen en delen Android-smartphones stiekem heel veel data, zonder dat gebruikers zich hiervoor kunnen afmelden. Er is één Android-systeem dat positief buiten de boot valt.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung en andere Android-fabrikanten delen veel data’

Wetenschappers aan het Trinity College te Dublin hebben onderzoek gedaan naar hoe populaire Android-‘schillen’ omgaan met gegevens van gebruikers. Ze gebruikten hiervoor Europese telefoons met daarop zes populaire versies van Android:

Samsung

Xiaomi

Huawei

Realme

LineageOS

/e/OS

De belangrijkste conclusie is dat de meeste Android-versies heel veel gebruikersinformatie verzamelen en doorsturen. Deze gegevens gaan niet alleen naar de makers van de betreffende Android-schil, zoals Samsung, maar ook naar derde partijen als Facebook, Google, Microsoft en LinkedIn. Telefoongebruikers kunnen zich hiervoor niet afmelden.

Om wat voor gegevens gaat het?

Volgens de onderzoekers verzamelen de Android-versies van Samsung, Xiaomi, Realme en Google onder meer het serienummer van telefoons. Ook de Advertentie-ID zou worden doorgestuurd. Deze code wordt toegepast om gebruikers persoonlijkere reclames voor te schotelen.

De Advertentie-ID kun je zelf resetten, maar volgens de onderzoekers heeft dit in de praktijk weinig zin. De nieuwe code kan namelijk weer ‘gewoon’ aan je profiel gekoppeld worden.

Verder zouden de fabrikanten bijhouden welke apps mensen op hun telefoon installeren. Op die manier weet de maker van het toestel stiekem een hoop over de interesses en voorkeuren van haar gebruikers.

Neem bijvoorbeeld Xiaomi. Volgens de onderzoekers houdt hun Android-schil onder meer bij hoe lang je welke app gebruikt. Vervolgens worden die gegevens naar Singapore verstuurd. Het is onduidelijk of en hoe de fabrikant deze data verder gebruikt.

“Onderzoek roept privacyvragen op”

De auteurs schrijven dat hun onderzoek “de nodige privacyvragen oproept.” Ze zijn ervan bewust dat telefoons zo nu en dan gegevens doorsturen naar de fabrikant, maar hadden niet verwacht dat het om zoveel data zou gaan.

Tot slot doen de onderzoekers aanbevelingen. Volgens hen kunnen gebruikers het best kiezen voor een Android-telefoon met daarop /e/OS, want deze versie verstuurt bijna geen persoonlijke data. Samsung en Xiaomi komen als slechtst uit het onderzoek, omdat ze juist de meeste gegevens versturen.

Hoe zit het ook alweer met Android-schillen?

Android is een aanpasbaar besturingssysteem. Fabrikanten gebruiken de ‘basisversie’ van het systeem, en gieten er vervolgens hun eigen ‘sausje’ overheen. Dit sausje noemen we ook wel de ‘skin’, of ‘schil’. Samsung-telefoons draaien bijvoorbeeld op One UI, terwijl Xiaomi-toestellen met MIUI geleverd worden.

Verder lezen: De verschillende maskers van Android: alles over Android-interfaces