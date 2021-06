‘Samsung onthult eigen versie van Wear OS op 28 juni’

Volgens meerdere geruchten werkt Samsung aan een eigen versie van Google’s Wear OS voor haar volgende generatie smartwatches. De Zuid-Koreaanse techgigant kondigt de nieuwe software naar verwachting aan op 28 juni.

Gerucht: Wear OS voor nieuwe Samsung Galaxy Watch aangekondigd op 28 juni

De nauwe samenwerking tussen Samsung en Google begint langzaam zijn vruchten af te werpen. Samsung kondigt op 28 juni naar verwachting een aangepaste versie van Google’s Wear OS, aldus 9To5Google. De software zal voor het eerst op de nog onaangekondigde Galaxy Watch4-serie te vinden zijn.

Als onderdeel van het Mobile World Congress 2021 host Samsung een virtuele sessie, die over een ‘nieuwe horloge-ervaring’ zal gaan. In een korte uitleg over de sessie meldt Samsung het volgende: “Het Galaxy-ecosysteem van verbonden apparaten, services en partnerschappen biedt mensen keuze, vrijheid en mogelijkheden. We vinden smartwatches opnieuw uit en creëren nieuwe kansen voor zowel ontwikkelaars als consumenten.”

In hoeverre Samsungs versie van Wear OS zal verschillen van het origineel, is nog niet bekend. Eerder werd gesproken over een One UI-achtig jasje, om de software een eigen uitstraling en exclusieve features te geven.

Van Tizen naar Wear OS

Samsungs huidige slimme horloges draaien allemaal op Tizen OS. Samsung heeft Tizen in het verleden zelf ontwikkeld in samenwerking met Intel. Hoewel Tizen prima werkt, is het voor app-ontwikkelaars verre van ideaal. Wear OS is simpelweg veel toegankelijker dan Tizen. Mede dankzij de nieuwe samenwerking tussen Samsung en Google komt een overstap naar Wear OS niet als een verassing.

Hoewel Samsung met haar uitleg over de sessie van 28 juni niets bevestigt, onderbouwt het verhaal de switch naar Wear OS wel degelijk – voornamelijk omdat ontwikkelaars expliciet worden genoemd.

