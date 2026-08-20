‘Samsung presenteert S26 FE op deze datum tijdens online event’

Samsung heeft bevestigd dat er volgende week een aankondiging plaatsvindt. De ster van de show wordt bijna zeker de Galaxy S26 FE. Met alle gelekte specificaties hebben we een goed beeld van de nieuwe Fan Edition.

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Galaxy S26 FE verwacht op 27 augustus

In een video van zo’n 10 seconden die verspreid is op officiële kanalen van Samsung, is te zien dat er op donderdag 27 augustus een evenement plaatsvindt. Dit ‘Galaxy Event’ gaat naar alle waarschijnlijkheid hét moment zijn dat de wereld kennis kan maken met de Samsung Galaxy S26 FE. Over andere producten is nog vrijwel niets bekend, al zou de Galaxy Tab S12 Ultra een optie kunnen zijn.

De FE’s staan erom bekend premiumfuncties van de S-serie te combineren met enkele concessies om de prijs lager te houden. Bij de S25 FE uit september 2025 uitte zich dat in een toestel met een fraai 120Hz amoled-scherm, prima accu (en laadsnelheid) en fijn updatebeleid, maar wel met minder krachtige hardware.

Scherm en configuratie die we kennen van S25 FE

Het gerucht gaat dat de S26 FE een 6,7-inch amoled-scherm krijgt met een ververssnelheid van 120Hz en een maximale helderheid van 1900 nits. Als dat klopt, dan is er op dat vlak geen sprake van updates vergeleken met zijn voorganger.

De telefoon draait mogelijk op de Exynos 2500-chipset van Samsung, in combinatie met maximaal 8GB RAM en 128GB of 256GB opslagruimte. Een nieuwe processor ligt voor de hand, net als het feit dat het instapmodel van de S26 FE 128GB aan opslag gaat krijgen.

Volgens eerder uitgelekte afbeeldingen en specificaties zou de Galaxy S26 FE een vernieuwde cameramodule aan de achterzijde kunnen hebben, geïnspireerd op de rest van de Galaxy S26-serie. Verder zou hij verkrijgbaar zijn in de kleuren Blueberry, Graphite en Pistachio.

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Camera’s, batterij en software

Wat de camera’s betreft, zal de telefoon naar verwachting beschikken over een hoofdcamera van 50 megapixel, een groothoeklens van 12 megapixel en een telelens van 8 megapixel. En dan is er nog een selfiecamera van 12 megapixel. De Galaxy S26 FE zou een 4900 mAh-batterij hebben die met maximaal 45 watt bedraad opgeladen kan worden.

Aangezien Samsung zelf spreekt over ’the latest One UI’, kan het haast niet anders dat de nieuwste FE uit de doos gaat draaien op One UI 9 (en Android 17). Het updatebeleid gaat ongetwijfeld ‘des Samsungs’ zijn, dus zeven jaar volledige ondersteuning. Over een mogelijke prijs kan nog weinig zinnigs gezegd worden. De S25 FE verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 749 euro. Daar is momenteel nog € 495,- van over.

Zelf meekijken?

Het aanstaande Galaxy-evenement van Samsung vindt dus plaats op 27 augustus om 14.00 uur Nederlandse tijd. Het wordt live gestreamd via de officiële website en het YouTube-kanaal van de fabrikant.

Heb jij weleens een FE-editie van een Galaxy S-toestel aangeschaft? Zo ja, laat dan weten hoe deze telefoon bevalt. Via de knoppen hieronder mis je nooit meer een nieuwtje!