‘Samsung verklapt per ongeluk wanneer nieuw event plaatsvindt’

Het volgende Samsung-event vindt plaats op 11 augustus, zo blijkt uit een teaser die het bedrijf zelf zou hebben gedeeld. De volgende Samsung-smartphones laten dus niet lang meer op zich wachten.

Samsung verklapt: nieuw event op 11 augustus

De bekende smartphone-insider Evan Blass (ook bekend als Evleaks) deelt op Twitter een afbeelding van een Samsung-teaser. Hier wordt de datum en tijd genoemd waarop een nieuw evenement van het bedrijf zou plaatsvinden. Het zou gaat om een event op 11 augustus, die begint om ‘17:00 Moscow time’. Dit zou betekenen dat de presentatie om 16.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Hoogstwaarschijnlijk worden tijdens het evenement de nieuwste opvouwbare smartphones aangekondigd: de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3. De tagline op de afbeelding (The future will unfold in a new way. Very soon.) hint hier ook naar. Het Samsung-event is straks live te volgen, zodat je ook thuis de onthulling van de nieuwe apparaten kan checken.

Samsung lijkt de teaser inmiddels te hebben verwijderd en heeft het event daarom nog niet officieel aangekondigd. Dit lijkt echter een kwestie van tijd te zijn. Sammobile schrijft dat de nieuwe opvouwbare toestellen mogelijk om 27 augustus worden uitgebracht, aangezien Samsung vaak twee weken tijd tussen de aankondiging en release van nieuwe high-end smartphones houdt.

Misschien ook de Galaxy S21 FE

De kans bestaat dat we op 11 augustus ook de opvolger van de Galaxy S20 FE te zien krijgen: de Galaxy S21 FE. Meerdere geruchten spreken dit echter tegen en zeggen dat de nieuwe Fan Edition pas later dit jaar verschijnt. Het toestel is een goedkopere versie van de reguliere Samsung S21, met een plastic behuizing en iets minder goede specificaties.

De Galaxy Z Flip 3 wordt een zogeheten klaptelefoon, die je verticaal open en dicht kan vouwen. Is het toestel opengeklapt, dan lijkt ‘ie op een normale smartphone met een lekker groot scherm. Vouw je ‘m dicht, dan is de Flip iets dikker, maar wel veel compacter en dus makkelijker in je broekzak te stoppen.

De Galaxy Z Fold 3 vouwt daarentegen horizontaal uit, waardoor je een soort tablet met een extra groot scherm krijgt. Dat is handig als je veel films wil kijken, of graag multitaskt. Je kan apps dan naast elkaar plaatsen en tegelijk gebruiken. De opvouwbare smartphones van Samsung zijn overigens relatief duur: de originele Galaxy Z Flip had een adviesprijs van 1500 euro. De Galaxy Z Fold 2 verscheen vorig jaar voor 1999 euro.

