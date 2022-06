‘Nieuwe (vouw-)telefoons en horloges op Samsung-event in augustus’

Er gaan al een tijdje geruchten rond over de nieuwe vouwtelefoons en smartwatches van Samsung, maar een betrouwbare lekker zegt nu te weten wanneer de apparaten verschijnen en in welke kleuren.

De betrouwbare lekker in kwestie is Jon Prosser. Hij tweette begin mei 2022 tweemaal over het aankomende Samsung-event. Volgens hem zou dat dé plek zijn waar de nieuwe generatie vouwtelefoons en smartwatches worden onthuld.

Die nieuwe producten worden volgens Prosser aangekondigd op 10 augustus 2022. Vanaf dat moment zouden ze te pre-orderen zijn. Op 26 augustus 2022 komen de apparaten dan echt uit. Deze data geldt voor zowel de nieuwe foldables als de smartwatches. Volgens de lekker gaat het om de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4, de nieuwe Galaxy Watch 5 en 5 Pro en een speciale uitvoering van de Galaxy S22.

‘Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 in augustus’

De volgende generatie van de Samsung Galaxy Z-serie lijkt er zeker aan te komen. Zo kwamen er onlangs al meerdere geruchten naar buiten als een matige specificatie-upgrade en 3D-renders.

Nu komen daar dus een aankondigings- en publicatiedatum bij en de mogelijke kleuren. Zo komt de Z Fold 4 uit in zwart, groen en beige, met voor de Z Flip 4 grafiet, paars, roze-goud en blauw. Opvallend dat er geen kleuren overeenkomen tussen de beide vouwtelefoons.

(2/2)



Watch 5 (40mm)

Phantom Black, Silver, Pink Gold



Watch 5 (44mm)

Phantom Black, Silver, Sapphire (blueish color)



Watch 5 Pro (46mm)

Phantom Black, Silver



Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 8, 2022

Galaxy Watch 5 (Pro)

De nieuwe Galaxy Watch komt in allerlei soorten en maten. Zo komt de reguliere Galaxy Watch 5 van 40 millimeter in het zwart, zilver en rozegoud. Het grotere Watch 5-model van 44 millimeter komt in zwart, zilver en saffier. De grootste Watch 5 Pro van 46 millimeter komt alleen in het zwart en zilver verkrijgbaar.

We houden de Galaxy Watch 5 al een tijdje goed in de gaten. Zo weten dat de draaiende rand verdwijnt en er een model met een gigantische batterij komt. Daar komen nu dus ook de maten en kleuren bij.

Galaxy S22 (speciale editie)

Ook stipt Jon Prosser een speciale uitvoering van de Galaxy S22 aan. Deze zou namelijk in augustus ook in de kleur lavendel verschijnen. De S22 is nu in de kleuren zwart, wit, groen en roze/goud beschikbaar.

Beschikbaarheid en prijs?

Het is aannemelijk dat Samsungs presentatie in augustus plaatsvindt. De Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 werden vorig jaar in dezelfde maand gepresenteerd. Prosser zegt niet expliciet dat het Samsung-event op 10 augustus 2022 is, maar noemt die datum wel de dag van aankondiging. We kunnen lekkers natuurlijk nooit helemaal vertrouwen. In het verleden heeft Prosser zowel goede voorspellingen als verkeerde geruchten gedeeld.

Verder is er nog geen zekerheid over de prijzen, maar we verwachten dat deze in dezelfde range zitten als de voorgangers.

