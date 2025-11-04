‘Exynos 2600 komt beter uit de test dan snelste Snapdragon-chip’

Samsung lijkt de concurrent ineens in te halen met de snelheid van zijn volgende chip. Lees hier hoe het zit.

Samsung Exynos 2600 prestaties gelekt

In het verleden betekende een Samsung- met Exynos-chip doorgaans een langzamere en minder energiezuinige telefoon. Samsung wisselde de afgelopen jaren voor smartphones vaak tussen eigen chips en Snapdragons van Qualcomm. Dat betekende het ene jaar dat toestellen opvallend goed presteerden (zoals Galaxy S23-serie) en het andere jaar viel dat relatief tegen (Galaxy S22).

Voor volgend jaar staat Samsungs Exynos 2600-chip op de planning, die mogelijk ook in Nederlandse Galaxy S26-modellen te vinden zal zijn. Hoewel een eerder gerucht beweerde dat deze ook geen uitzonderlijke prestaties levert, schetsen gelekte benchmarks een compleet ander beeld.

X-gebruiker Lafaiel deelt de vermeende snelheidstest van de Exynos 2600-chip en wat blijkt? Hierop presteert de chip niet alleen sneller dan de krachtigste Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, hij komt zelfs bijna in de buurt van Apple’s M5 computer- en tablet-chip.

In de benchmark behaalt de Exynos 2600 een single-core score van 4217 en een multi- core score van 13482. Ter vergelijking: de Snapdragon 8 Elite Gen 5 haalt bij dezelfde test een 3800/12100-score en de Apple M5 komt uit op een 4200/17800-score. Samsung heeft dus een flinke inhaalslag gemaakt.

Exynos 2600-benchmarks zeker niet definitief

Maar, neem deze snelheidstest met een riante korrel zout. Omdat de test waarschijnlijk met een zakelijk account is gedaan, zijn de resultaten niet openbaar in te zien. Het “vervalsen” van zo’n benchmark is dan ook één van de makkelijkste manieren om smartphonegeruchten de wereld in te helpen.

Samsung is wel degelijk hard aan het werk om de Exynos 2600-chip te verbeteren. Mogelijk is die productie mede de reden dat de Galaxy S26-serie volgend jaar later op de markt komt. Ook draait de chip op 2nm-nodes. Dat betekent kort door de bocht: hoe kleiner die nodes, hoe meer rekenkracht een chip heeft en hoe minder energie die hoeft te verbruiken.

Zodra Samsung de Exynos 2600-chip officieel uitbrengt, laat Android Planet het je weten!