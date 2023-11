‘Samsung Galaxy Z Fold en Flip 6 krijgen groter scherm aan de buitenkant’

De Samsung Galaxy Fold en Flip 5 hebben beide meerdere schermen om de vouwtoestellen zowel open als gesloten te gebruiken. Volgens een lekker worden de schermen aan de buitenkant op de Z Flip en Fold 6 een stuk groter.

‘Grotere schermen op de Galaxy Z Fold en Flip 6’

Om de Samsung Galaxy Fold en Flip-toestellen te kunnen gebruiken wanneer ze open en dicht zijn, heeft Samsung de smartphones voorzien van schermen aan de ‘buitenkant’. Bij zowel de Samsung Galaxy Z Flip- als de Z Fold-serie zijn deze displays door de jaren heen een stuk groter geworden. Met de volgende serie doet de fabrikant er nog een schepje bovenop, aldus een lekker op X.

Ross Young, een betrouwbare insider, geeft aan dat de cover screens van de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 een stukje groter worden. Volgens Young krijgt de Flip 6 een scherm van bijna 3,9 inch. Dat is een halve inch groter dan wat de Galaxy Z Flip 5 nu heeft.

Voor de Fold 6 wordt niet vrijgegeven hoe groot het scherm zou zijn. Wel speculeren velen over een betere verhouding van het display. Een van de grootste kritieken op de Samsung Galaxy Z Fold-smartphones is namelijk hoe smal het scherm aan de buitenkant is, waardoor deze minder te gebruiken is als een ‘normale’ smartphone.

Het is dus goed nieuws dat Samsung de buitenschermen gaat vergroten. Zo wordt er nog meer mogelijk, zonder de vouwtelefoons te hoeven openen. Vooral op de huidige Flip 5 is het gebruik van het cover screen gelimiteerd. Je kunt hier namelijk niet alle volwaardige apps op draaien, maar eerder widgets, zoals het weer bekijken, belletjes plegen en een timer zetten.

