Samsung heeft code geleverd voor Fuchsia, het nieuwe besturingssysteem van Google dat mogelijk Android op gaat volgen.

Hoe Samsung Fuchsia omarmt

Het is de afgelopen tijd een beetje stil rond Fuchsia, het nieuwe besturingssysteem waar Google aan werkt. Toch gebeurt er wel wat. Sinds december vorig jaar staat Fuchsia namelijk open voor derde partijen en Samsung heeft sindsdien nieuwe code aangeleverd gerelateerd aan zijn eigen bestandssysteem.

Als auteurs van de code worden zowel Samsung Inc. als Google LLC genoemd. Dat wijst erop dat dit meer is dan een simpele toevoeging, maar het echt gezien moet worden als een samenwerking.

Wat moeten wij daar mee? Dat blijft een beetje onduidelijk, omdat we nog zo weinig weten over Fuchsia in de praktijk. Fuchsia kan Android gaan opvolgen, waardoor we de ontwikkelingen nauw in de gaten houden. Maar Fuchsia kan in de toekomst bijvoorbeeld ook alleen voor het slimme huis worden gebruikt. Lees ook eens onze Fuchsia FAQ voor alle info.

Mogelijk doet Google een boekje open rond zijn plannen met Fuchsia tijdens het grote evenement Google I/O 2021. Al heeft het bedrijf het dan al druk zat met de onthulling van Android 12.

Samsung en Wear OS

Het is niet de enige manier waarop Samsung en Google nauw met elkaar samenwerken. In februari gingen er al geruchten dat Samsung Wear OS van Google gaat gebruiken voor zijn volgende smartwatch in plaats van zijn eigen besturingssysteem Tizen. Dat gerucht wordt nieuw leven ingeblazen door actuele berichten uit Korea.

Uit deze berichten blijkt tevens dat de horloges in tegenstelling tot eerdere geruchten, mogelijk toch geen bloedsuikermeting krijgen. Daarnaast lijkt het erop dat de Samsung Galaxy Watch 4 in augustus verkrijgbaar zal zijn.

