De kersverse Samsung Galaxy S20 heeft enkele unieke camerafuncties aan boord waar ook mensen met een ouder vlaggenschip binnenkort van kunnen genieten. Samsung gaat de features namelijk ook uitbrengen voor de vlaggenschepen van vorig jaar.



Samsung Galaxy S20-camerafuncties maken overstap

Dat schrijft de smartphonefabrikant op haar eigen website. De (nu nog) unieke camerafuncties worden eind maart via een update uitgerold. Een specifieke datum laat Samsung in het midden. Het gaat om onderstaande mogelijkheden.

1. Single Take en My Filter

De eerste Galaxy S20-functie die de overstap maakt is Single Take. Hiermee maak je met één druk op de knop een video van drie to tien seconden. Dit levert in totaal vier video’s en tien foto’s op, waarna jij de mooiste kiest.

Ook kun je op de Galaxy S10 en Note 10 binnenkort aan de slag met My Filter. Deze functie zorgt ervoor dat camera-instellingen kunt kopiëren en opslaan. Zo kun je de instellingen de volgende keer direct gebruiken.

2. Pro Mode en tegelijk video’s opnemen

Verder maakt de Pro Mode de overstap. Deze functie zorgt ervoor dat je geavanceerde video-instellingen kunt aanpassen. Zo kun je sleutelen aan de sluitertijd en ISO-waarde.

Ook Front & Rear Recording komt naar de oudere vlaggenschepen. Deze functie laat je opnamen maken met beide camera’s tegelijk, zodat je bijvoorbeeld je eigen reactie en die van een ander kunt filmen.



3. Snel bijsnijden en bestanden delen

Daarnaast krijgt de Galerij-app van de Galaxy S10 en Note 10 straks wat nieuwe mogelijkheden, te beginnen met Quick Crop. Hiermee kun je bij het bekijken van foto’s in de Galerij-app snel inzoomen en het beeld bijsnijden.

Daarnaast voegt de nieuwe functie Clean View ervoor dat foto’s van hetzelfde onderwerp snel en overzichtelijk worden geordend. De laatste Galaxy S20-functie die binnenkort de overstap maakt is Quick Share. Hiermee kun je bestanden, foto’s en video’s met andere mensen delen via bluetooth.

Over de Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra liggen sinds afgelopen week in de winkels. De kersverse vlaggenschepen zijn uitgerust met de beste specificaties van het moment en proberen zich te onderscheiden op het gebied van camerakwaliteit. Of dat lukt lees je in onze uitgebreide Samsung Galaxy S20 review. Ook de Galaxy S20 Ultra hebben we al aan de tand gevoeld.

