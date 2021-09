‘Renders laten Samsung Galaxy 22 Ultra zien met Note-achtig ontwerp’

Nieuwe renders laten het mogelijke ontwerp van de Samsung Galaxy S22 Ultra zien. Het design lijkt rechtstreeks te zijn ontleend aan de Galaxy Note-serie. Verder heeft het camera-eiland een zeer opvallende vorm.

‘Dit is de Samsung Galaxy S22 Ultra’

De kans dat Samsung ooit nog een Galaxy Note-toestel uitbrengt, lijkt vervlogen. Renders van de Samsung Galaxy S22 Ultra laten een smartphone zien die sterk lijkt op de Galaxy Note 20 Ultra. Zo herkennen we de afgeronde hoeken en de platte boven- en onderkant. Ook is er ruimte voor de S Pen die jarenlang het handelsmerk was van de Note-serie.

De renders zijn gemaakt door de bekende lekker OnLeaks, die vaker correcte afbeeldingen deelt van onaangekondigde smartphones. Hoewel het uiteindelijke ontwerp niet exact gelijk hoeft te zijn, komen de renders waarschijnlijk wel erg dicht in de buurt.

Op de achterkant vinden we het camera-eiland, dat een opvallende P-vorm heeft. We tellen minimaal vier lenzen. De precieze specificaties daarvan moeten we nog even afwachten.

Eerder dit jaar zei Samsung nog dat de Galaxy Note-serie zou blijven voortbestaan. Als deze renders kloppen, is dat zeer twijfelachtig. De Galaxy S21 Ultra kun je ook al met de S Pen gebruiken, maar dat toestel heeft geen ruimte om de stylus in te bewaren. De S22 Ultra heeft die ruimte wél en dat maakt de Note-telefoons op het eerste gezicht overbodig.

Bovendien heeft Samsung met de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 nu meerdere high-end smartphone-series. Dit lijkt dus een logisch moment om afscheid te nemen van de Note.

Wat we al weten over de Samsung Galaxy S22 Ultra

De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt het beste en duurste toestel uit de S22-serie. Die bestaat verder uit de gewone Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus. Waarschijnlijk kondigt Samsung de telefoons begin volgend jaar aan.

Volgens geruchten kan de Samsung Galaxy S22 Ultra opladen met maximaal 45 Watt. De S21 Ultra komt niet verder dan 25 Watt. De accu zou met 5000 mAH iets groter zijn dan die van zijn voorganger. Verder krijgt de Galaxy S22 Ultra opnieuw een 108 megapixel-camera. Wel zou het gaan om een verbeterde versie.

