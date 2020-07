‘Samsung geeft Galaxy A (2021)-smartphones optische beeldstabilisatie’

Samsung zou van plan zijn om Galaxy A-smartphones volgend jaar van optische beeldstabilisatie te voorzien. Deze camerafeature zien we doorgaans alleen bij veel duurdere toestellen.

Galaxy A (2021)-telefoons krijgen optische beeldstabilisatie

De Koreaanse website The Elec meldt dat diverse toestellen in Samsung’s Galaxy A-lijn volgend jaar worden voorzien van optische beeldstabilisatie. De Galaxy A72, de vermeende opvolger van de Galaxy A71, zou sowieso één van de smartphones zijn die deze feature krijgt.

Bij optische beeldstabilisatie (OIS) beweegt de lens ten opzichte van de sensor (of andersom) om zo bewegingen tijdens het nemen van foto’s of video te neutraliseren. Kleine trillingen van jouw hand hebben zo geen gevolgen voor de beeldkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat je scherpere foto’s maakt, wat ook in het donker van pas komt. Smartphonecamera’s zijn dan immers gevoeliger voor bewegingsonscherpte dan bij veel daglicht.

Optische beeldstabilisatie zit al jaren op high-end toestellen van Samsung en uiteraard beschikken ook de nieuwe Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra hierover. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat we optische beeldstabilisatie bij Galaxy A-telefoons zien: de Galaxy A5 (2016) van aantal jaren terug had dit ook al. Motorola’s One Vision en Moto G7 Plus (uit 2019), ook betaalbare smartphones, hebben de feature ook.

Galaxy A-smartphones in 2020

De Galaxy A-toestellen die dit jaar zijn uitgebracht hebben geen optische beeldstabilisatie. Wel zijn ze allemaal voorzien van verbeterde en meerdere camera’s. De populaire Galaxy A51 heeft er bijvoorbeeld vier op de achterkant (normaal, groothoek, macro en dieptesensor) en ook de Galaxy A71, Galaxy A41, Galaxy A31 en Galaxy A21s beschikken over drie of vier camera’s.

Wil je meer weten over de Galaxy A-reeks van dit jaar? Check dan de reviews hieronder, waarin we je alles vertellen over de smartphones. Binnenkort publiceert Android Planet een review van de Galaxy A21s, de opvolger van de Galaxy A20e.

