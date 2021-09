‘Samsung geeft alle Galaxy A-telefoons in 2022 deze functie’

Samsung’s populaire Galaxy A-smartphones krijgen volgend jaar mogelijk een interessante feature. Alle toestellen worden naar verluidt voorzien van optische beeldstabilisatie.

Volgens de Koreaanse website The Elec gaat Samsung alle Galaxy A-smartphones die volgend jaar verschijnen, voorzien van optische beeldstabilisatie. Deze feature zien we voornamelijk bij dure, high-end Android-telefoons, maar ook steeds vaker bij middenklassers. De Galaxy A52 en Galaxy A72, twee populaire telefoons die dit jaar zijn uitgebracht, hebben al optische beeldstabilisatie.

Bij optische beeldstabilisatie (OIS) beweegt de lens ten opzichte van de sensor (of andersom) om zo bewegingen tijdens het nemen van foto’s of video te corrigeren. Kleine trillingen van jouw hand hebben zo geen gevolgen voor de beeldkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat je scherpere foto’s maakt, wat ook in het donker van pas komt. In het donker zijn smartphonecamera’s gevoeliger voor bewegingsonscherpte.

Het is nog onduidelijk wanneer de Galaxy A (2022)-smartphones precies worden aangekondigd. Samsung introduceerde dit jaar de Galaxy A52 en A72 tegelijk in maart, maar bracht in de maanden daarna ook verschillende toestellen uit. In juni is bijvoorbeeld de Galaxy A22 onthuld, een betaalbare smartphone (229 euro) met 5G-ondersteuning en een groot 90Hz-scherm.

Galaxy A52 en A72

Als gezegd beschikken de huidige Samsung A52 en A72 al over optische beeldstabilisatie. De toestellen hebben een 64 megapixel-hoofdcamera, maar ook een 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. De A72, die iets duurder is dan de A52, beschikt bovendien over een 8 megapixel-telelens. Daarmee kan de telefoon tot 3x optisch inzoomen, oftewel: inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Onlangs kondigde Samsung de Galaxy A52s aan. Deze smartphone heeft een snellere processor dan de reguliere A52. Het gaat om de Snapdragon 778G-chip, die ook in bijvoorbeeld de Motorola Edge 20 zit. Verder is de A52s bijna identiek aan zijn voorganger, al heeft het toestel wel een 120Hz-scherm in plaats van een 90Hz-display. Met een adviesprijs van 449 euro is ‘ie wel duurder.