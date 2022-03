Samsung Galaxy A 2022: dit verwachten we van de nieuwe smartphones

De Galaxy A-serie is een enorm populaire smartphonelijn van Samsung. Binnenkort komt de fabrikant naar verluidt met nieuwe Galaxy A 2022-modellen. Dit is wat we allemaal verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit verwachten we van de nieuwe Galaxy A 2022-telefoons

Samsung boekt nu al jaren groot succes met de Galaxy A-serie. Binnenkort komt de Zuid-Koreaanse fabrikant naar verwachting met vernieuwde A-toestellen voor 2022. Zo gaan er geruchten over een Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 en Galaxy A73.

Er zijn natuurlijk verschillen tussen de A-modellen. Ze vallen echter allemaal binnen dezelfde smartphonelijn – en dus zijn er ook een hoop overeenkomsten. In dit artikel lees je wat we van de nieuwe Galaxy A 2022-smartphones verwachten.

Samsung kondigde op het Galaxy S22-evenement aan dat er een grotere focus op software-updates komt. De S22-serie krijgt daarom maar liefst vier jaar grote Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches. Dat is meer dan welkom, aangezien de meeste Android-smartphones wat software-updates betreft nog altijd achterlopen op Apples iPhones.

De Galaxy S22 is natuurlijk Samsungs paradepaardje, maar dat betekent niet dat de Galaxy A-serie achterblijft. Volgens verschillende bronnen krijgen in ieder geval de A53 en de A73 hetzelfde updatebeleid als de Galaxy S22. De smartphones zijn hierdoor toekomstbestendiger dan ooit.

Lees ook: Zo krankzinnig veel updates krijgt de Samsung Galaxy S22

We betwijfelen of de goedkopere A-telefoons exact dezelfde software-ondersteuning krijgen. We verwachten eerlijk gezegd van niet. Samsung kennende kunnen ook die toestellen gerust vier jaar mee. De kans dat je een budgettoestel langer dan vier jaar gebruikt, is niet heel groot. Toch is de optie altijd prettig, zeker als je het toestel nog wil doorverkopen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Betere camera’s

Samsung richt de Galaxy A-serie vooral op jongeren. De fabrikant zet een aantal aspecten van de smartphones dan ook voorop. Dit zijn het scherm, de accuduur en de camera’s. Het grote scherm is ideaal voor het kijken van films en social media en de lange accuduur voor ellenlange TikTok-sessies. De goede camera’s zijn natuurlijk voor het vastleggen van mooie momenten.

We verwachten dan ook zeker dat de nieuwe Galaxy A-toestellen een camera-upgrade krijgen. De toestellen krijgen verschillende lenzen, waaronder een hoofdcamera, groothoeklens en macrolens. De setup is per model verschillend. Voor de A73 betaal je meer dan voor de A33, dus zijn de camera’s naar verwachting een stukje beter.

3. Snellere chips

Nieuwe smartphones betekenen over het algemeen nieuwe chips. Dat is logisch, want software en apps worden ieder jaar zwaarder. We verwachten dan ook zeker nieuwe chips in de volgende Galaxy A-smartphones.

De Galaxy A52, het populairste huidige A-model, draait op een Snapdragon 750G-chip. Volgens de geruchten krijgt de A53 een gloednieuwe Exynos 1200-chip onder de motorkap. Deze chip is nog niet officieel aangekondigd, dus details ontbreken.

Wil je een echt snelheidsmonster? Dan kun je beter niet voor een Galaxy A-telefoon kiezen. Concurrenten als Xiaomi, Poco en Realme bieden veel krachtigere smartphones voor soortgelijke prijzen aan. Je betaalt bij een Samsung-toestel mede voor de uitgebreide software-ervaring, goede compatibiliteit met andere Samsung-apparaten en de merknaam.

Lees ook: ‘Dit zijn alle specificaties van de Samsung Galaxy A53, A73, A23 en A33’

4. Bekende ontwerpen

Renders van een aantal nieuwe Galaxy A-telefoons zijn al gelekt. Zo weten we al precies hoe de A23, A33 en A35 eruit gaan zien. Opvallend is dat de toestellen nagenoeg hetzelfde ontwerp krijgen als hun voorgangers – die ook al erg leken op hun voorgangers. Samsung lijkt met de Galaxy A-serie te gaan voor een if it ain’t broke, don’t fix it-mentaliteit. De ontwerpen van de smartphones zijn strak en functioneel.

Het camera-eiland op de achterkant is de grootste onderscheidende factor ten opzichte van oudere modellen. De module ziet er weer nét iets moderner uit en lijkt enigszins op die van de Galaxy S22-serie – maar dan iets minder premium. De Galaxy A-telefoons zijn naar verwachting opnieuw volledig van plastic gemaakt, op het glazen scherm na.

Gelekte renders van de Galaxy A53

Samsung weet de prijzen laag te houden door voor plastic te kiezen. Materialen als glas, aluminium of roestvrijstaal zijn immers een stuk duurder. Het is natuurlijk verstandig om te korten op materiaalkeuze, zodat de meeste centen naar de chip, camera’s, accu en software kunnen. Daarnaast verstoppen de meeste mensen hun smartphone in een siliconen hoesje van 5 euro – dus hoe erg is het als je smartphone zelf ook van plastic is?

Lees ook: ‘Renders van Samsung Galaxy A23 gelekt: 5G in een goedkoop jasje’

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. 5G-ondersteuning

Het is helemaal hot in 2022: 5G-ondersteuning. Praktisch alle nieuwe smartphones ondersteunen het razendsnelle mobiele netwerk. Budgettelefoons blijven zo hier en daar nog achter, maar voor Samsung is 4G waarschijnlijk verleden tijd. Alle nieuwe Galaxy A-toestellen hebben namelijk 5G-ondersteuning, mits de geruchten kloppen.

5G-internet is sneller dan het ‘ouderwetse’ 4G. Dat komt omdat 5G-golven zich op een nieuw, nog maar weinig gebruikt spectrum voortbewegen. Helaas kunnen we in Nederland nog geen gebruikmaken van het nóg snellere mmWave-5G, omdat de Nederlandse overheid de snellere banden van 3,5 GHz en 26 GHz voor 5G nog niet heeft vrijgegeven.

Binnenkort weten we meer over de Galaxy A 2022-serie

De nieuwe Galaxy A 2022-smartphones komen naar verwachting over niet al te lange tijd op de markt. We weten binnenkort dus meer. Ben je net als wij ook zo nieuwsgierig naar de nieuwe Galaxy A-telefoons van Samsung?

Houd Android Planet dan in de gaten of download onze gratis app. Volg ons natuurlijk ook op Facebook en Instagram of schrijf je even in voor onze gratis nieuwsbrief.

Wil je meer weten over de huidige A-toestellen van Samsung? Bekijk dan eens onze uitgebreide videoreview van de Samsung Galaxy A52: