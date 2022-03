‘Nieuwe Samsung Galaxy A-toestellen komen zonder oplader in de doos’

Samsung levert zijn Galaxy S-toestellen al een tijdje zonder oplader in de doos. Nu lijken ook de goedkopere Galaxy A-smartphones te volgen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je krijgt geen oplader meer bij je volgende Samsung-smartphone

Samsung kiest ervoor om de Galaxy A-serie zonder oplader in de doos te leveren. Dat blijkt uit de officiële specificatiepagina’s van de Galaxy A13 en A03s. De toestellen worden nog wel geleverd met een usb c-kabel, maar daar houdt het op. Op deze manier trekt Samsung één lijn met haar andere toestellen: de Galaxy S-serie en Galaxy Z Fold- en Flip-toestellen komen al een tijdje zonder oplader in de doos.

Steeds meer fabrikanten leveren hun smartphones zonder oplaadblok. Apple begon hiermee, met de komst van de iPhone 12. Volgens de techgigant uit Cupertino zou het weglaten van de oplader honderden tonnen elektronisch afval schelen – iedereen heeft na al die jaren immers tóch wel een oplader thuis liggen. Het is onnodig om bij iedere nieuwe smartphone een nieuwe te krijgen.

Samsung volgde met de komst van haar Galaxy S21-smartphones. Deze toestellen werden als eerste Samsung-toestellen geleverd in een plat doosje, zonder oplader. Na Apple en Samsung bleef een groot deel van de concurrentie niet achter. Met name de dure toptoestellen komen tegenwoordig zonder oplader in de doos. Bij de meeste goedkope smartphones krijg je nog wél gewoon een oplaadblok.

Volgens 91Mobiles krijgen alle toekomstige Samsung-smartphones geen oplader meer in de doos. Ook de Galaxy M-serie, bestaande uit de goedkoopste toestellen van de Zuid Koreaanse-fabrikant, krijgt binnenkort misschien geen oplaadblokje meer meegeleverd. Hier is echter nog geen bewijs voor.

Meer over de Galaxy A 2022-serie

Samsung kondigt binnenkort allerlei nieuwe Galaxy A-toestellen aan. De Galaxy A13 kun je nu al in Nederland bestellen voor 189 euro. Hier blijft het echter niet bij. Meerdere bronnen stellen dat we ook nog een Samsung A53, A33 en A73 gaan zien. Het is niet bekend wanneer Samsung smartphones precies onthult, maar we hoeven naar verluidt niet lang meer te wachten.

De bekende smartphone-insider Roland Quandt, die over betrouwbare informatie beschikt, zegt te weten wat de A53 en A33 gaan kosten. De A33 moet 369 euro opbrengen, terwijl de Galaxy A53 straks voor 449 euro over de toonbank gaat. Dat is een flink verschil met Samsungs toptoestel, de Galaxy S22 Ultra, die je voor 1249 euro op de kop tikt.

Vind jij het vervelend dat de nieuwe Samsung Galaxy A-toestellen waarschijnlijk zonder oplader in de doos geleverd worden? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel.

Vind jij het vervelend dat de nieuwe Samsung Galaxy A-toestellen waarschijnlijk zonder oplader in de doos geleverd worden? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel.