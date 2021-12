‘Samsung gaat meer Galaxy A-toestellen waterbestendig maken’

Dure smartphones kunnen tegenwoordig bijna allemaal tegen een flinke plons. Is je budget wat kleiner? Goed nieuws: volgens een nieuw gerucht wil Samsung ook meer toestellen uit de betaalbare Galaxy A-serie waterbestendig maken.

‘Meer smartphones van Samsung straks waterbestendig’

Nog niet zo lang geleden moest je flink in de buidel tasten voor smartphones die een val in de toiletpot overleven. Daar komt gelukkig langzaam verandering in. Dit jaar bracht Samsung al de waterbestendige Galaxy A52, Galaxy A52s en Galaxy A72 uit. Door de IP67-certificatie zijn deze telefoons ondanks hun bescheiden prijskaartje stof- en waterafstotend.

Volgens de Koreaanse website The Elec brengt Samsung deze luxe volgend jaar naar nóg goedkopere toestellen uit de Galaxy A-serie. Alle smartphones vanaf de Samsung Galaxy A33 5G zouden waterbestendig zijn. Dat geldt dus ook voor Galaxy A43, die vermoedelijk de Samsung Galaxy A42 5G opvolgt.

De exacte IP-certificatie noemt The Elec overigens niet. Het zou kunnen gaan om bijvoorbeeld IP65. Daarmee kun je je telefoon gerust gebruiken in de regen, maar een duik in het zwembad blijft zeer riskant. Alleen de echte budgetopties, zoals de Galaxy A23, krijgen vermoedelijk geen enkele IP-rating.

Renders van de Samsung Galaxy A33 5G

Samsung maakt zijn smartphones waterbestendig met behulp van membranen en stukjes silicoon. Door deze materialen aan te brengen op bijvoorbeeld de microfoon, luidsprekers en oplaadpoort krijgt vocht minder kans.

Geen enkel toestel is overigens volledig waterdicht. Als je je telefoon maar lang en diep genoeg in het water laat liggen, gaat het op een gegeven moment mis. Bovendien neemt de bescherming na verloop van tijd af, bijvoorbeeld omdat de siliconen onderdelen uitdrogen. Er is gelukkig een handige app waarmee je de waterbestendigheid van jouw smartphone kunt testen.

Deze smartphones verwachten we in de Galaxy A-serie

Samsung brengt in 2022 waarschijnlijk flink wat smartphones uit in de Galaxy A-serie. Recent verschenen renders van de Samsung Galaxy A73. Dat is het meest luxe model uit de serie en krijgt vermoedelijk een 108 megapixel-camera. Ook van de Samsung Galaxy A53 zijn al renders verschenen.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de al gepresenteerde Samsung Galaxy A03, het goedkoopste model uit de reeks. Of dit toestel naar Nederland komt is overigens nog niet zeker.

