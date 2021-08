‘Goedkope Samsung Galaxy A03s te zien op gelekte afbeelding’

Hoe gaat één van de goedkoopste Samsung-toestellen van 2021 eruitzien? Dankzij een gelekte afbeelding weten we nu precies wat we kunnen verwachten van de Galaxy A03s.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A03s-afbeelding verschijnt online



Het plaatje is gedeeld door 91Mobiles in samenwerking met smartphone-insider Ishan Agarwal. Op de afbeelding zien we in welke kleuren de Samsung Galaxy A03s verschijnt en wat het ontwerp wordt. De budgettelefoon lijkt op zijn voorganger en heeft een groot scherm met redelijk dunne randen en een inkeping.

Het display zou 6,5 inch groot zijn en een hd-resolutie van 1600 bij 720 pixels hebben. Opvallend is dat er geen vingerafdrukscanner op de render te zien is, waardoor je de telefoon waarschijnlijk alleen ontgrendelt met een pincode of patroon. Onder de motorkap zou zich een MediaTek Helio P35-processor bevinden. Deze chip zit ook in andere budgetsmartphones als de Oppo A16s en Xiaomi Redmi 9C.

Verder zou de Galaxy A03s minstens 3GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte hebben. Ook moet een versie met 6GB RAM en 128GB opslag verschijnen. Verder schrijft 91Mobiles dat de Samsung-telefoon een grote 5000 mAh-accu heeft, maar niet snel kan opladen. Het toestel draait vermoedelijk op Android 11 met de One UI Core-software van Samsung. Dit is een iets uitgeklede versie van de software die bijvoorbeeld op de Samsung S21 en Galaxy A52 staat.

Tot slot heeft de website het over een drievoudige camera achterop. De 13 megapixel-hoofdcamera zou bijgestaan worden door een 2 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij. Ook aanwezig is een 2 megapixel-dieptesensor, die de Samsung A03s gebruikt voor portretfoto’s. Hierbij wordt de achtergrond extra wazig gemaakt, zodat de voorgrond er meer uitspringt.

We weten nog niet wanneer Samsung de Galaxy A03s officieel aankondigt. Zijn voorganger, de Galaxy A02s, werd eind vorig jaar in Nederland uitgebracht. Volgens een gerucht gaat de nieuwe A03s ongeveer 150 euro kosten.

Lees meer Samsung-nieuws: