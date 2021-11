Samsung onthult Galaxy A03 met dubbele camera en forse 5000 mAh-accu

Samsung heeft een nieuwe betaalbare smartphone aangekondigd. De Galaxy A03 heeft onder andere een dubbele camera en grote accu, maar het is onduidelijk of ‘ie ook naar Nederland komt.

Samsung Galaxy A03 officieel onthuld

Samsung kondigt de betaalbare Galaxy A03 aan middels een kort persbericht en infographic, waarin de belangrijkste specificaties worden opgesomd. Zo heeft het toestel een 6,5 inch-scherm met een hd-resolutie en waterdruppel-achtige notch, voor de 5 megapixel-frontcamera. Het scherm heeft geen hoge ververssnelheid, maar doet het met de standaard 60Hz.

Onder de motorkap van de A03s zit een octacore-processor, maar Samsung zegt niet om welke chip het precies gaat. De processor wordt bijgestaan door 3 of 4GB aan werkgeheugen en 32/64/128GB aan opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. De telefoon komt in drie kleuren (zwart, blauw en rood) en heeft afmetingen van 164,2 bij 75,9 bij 9,1 millimeter.

Op de achterkant zitten twee camera’s: een 48 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-dieptesensor. Hoewel Samsung dit niet specifiek vermeldt, combineren 48 megapixel-camera’s vaak pixels om tot betere 12 megapixel-foto’s te komen. Vermoedelijk doet de Galaxy A03 dit ook. De secundaire lens is een dieptesensor en die wordt gebruikt om een scherpediepte-effect toe te voegen aan kiekjes.

Tot slot is de Samsung Galaxy A03 voorzien van een 5000 mAh-accu, net als veel andere smartphones in het budgetsegment. Het is onduidelijk hoe lang de batterij mee moet gaan en of snel opladen aanwezig is. Ook maakt Samsung geen prijzen bekend en weten we niet of de telefoon in Nederland wordt uitgebracht.

Dat laatste lijkt echter niet waarschijnlijk, omdat de Galaxy A03s hier al wel is verschenen. Deze smartphone, die je voor 150 euro bij Samsung kan kopen, heeft vergelijkbare specificaties en ongeveer hetzelfde design. De A03s werd in augustus aangekondigd en volgt de Galaxy A02s op, die eveneens in Nederland is uitgebracht.

