Samsung onthult goedkope Galaxy A03s met forse accu

Samsung heeft de Galaxy A03s officieel onthuld. De A03s is een budgetsmartphone met een groot scherm en forse accu. Waarschijnlijk komt ‘ie ook naar Nederland.

Samsung Galaxy A03s officieel aangekondigd

De aankondiging van de Galaxy A03s komt niet als een verrassing, want de Samsung-telefoon dook de laatste weken al regelmatig op in geruchten. De A03s is gepresenteerd in India en een echte budgetsmartphone. De Galaxy A0-reeks bestaat uit de allergoedkoopste toestellen van Samsung, die overigens wel beschikken over redelijke specificaties.

Zo heeft de Samsung Galaxy A03s een groot scherm van 6,5 inch, dat wel een matige resolutie van 1600 bij 720 pixels heeft. Hierdoor zijn beelden niet heel scherp, maar de lagere resolutie zorgt er wel voor dat de prestaties beter zijn en de batterij langer meegaat. Over de accu gesproken: die heeft een capaciteit van 5000 mAh, maar kan niet snel opladen.

6,5 inch -lcd-scherm (1600 bij 720 pixels)

-lcd-scherm (1600 bij 720 pixels) MediaTek Helio P35 -processor aanwezig

-processor aanwezig 3GB werkgeheugen, 32GB aan opslagruimte

werkgeheugen, aan opslagruimte Opslagruimte uitbreidbaar met micro-sd-kaartje

met micro-sd-kaartje Forse 5000 mAh-accu , opladen via usb-c

, opladen via usb-c Drie camera’s op de achterkant

op de achterkant Draait op Android 11 met One UI Core

De Samsung A03s wordt aangedreven door een MediaTek Helio P35-processor, die niet al te krachtig is. Deze chip zit ook in oudere budgettoestellen als de Motorola Moto G8 Power Lite en Samsungs eigen Galaxy A12. De processor wordt bijgestaan door 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte.

Foto’s maakt de Galaxy A03s met de drievoudige camera achterop. De 13 megapixel-hoofdcamera is er voor normale foto’s, terwijl de 2 megapixel-macrolens wordt gebruikt voor kiekjes van heel dichtbij. Ook heeft de telefoon een 2 megapixel-dieptesensor, die zorgt voor een scherptediepte-effect bij portretfoto’s.

Waarschijnlijk ook naar Nederland

Verder is de Samsung Galaxy A03s voorzien van een koptelefoonaansluiting, usb-c-poort, bluetooth 5.0 en Android 11. Handig is dat de vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop aan de zijkant is verwerkt. Hierdoor ontgrendelt de budgettelefoon simpelweg als je ‘m inschakelt.

We verwachten dat de A03s ook in de Benelux wordt uitgebracht. Zijn voorganger – de Galaxy A02s – werd hier eind vorig jaar uitgebracht met een adviesprijs van 149 euro. Volgens geruchten gaat de nieuwe telefoon ongeveer hetzelfde kosten, maar wanneer ‘ie precies hier verschijnt weten we nog niet.

