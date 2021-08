‘Deze nieuwe Samsung-smartphone gaat slechts 150 euro kosten’

Samsung zou van plan zijn om een budgetsmartphone uit te brengen met een prijskaartje van slechts 150 euro. Het gaat om de Galaxy A03s, die al een tijdje wordt verwacht.

Samsung Galaxy A03s-prijs is gelekt

De doorgaans betrouwbare website 91Mobiles heeft de prijs van de vermeende Samsung Galaxy A03s gedeeld. Deze nieuwe budgettelefoon, die nog aangekondigd moet worden, gaat naar verluidt 150 euro kosten. Daarmee hoort ‘ie bij de goedkoopste Samsung-smartphones van dit moment. Het is de opvolger van de Galaxy A02s, die ook in Nederland is uitgebracht.

Op de adviesprijs na heeft de website weinig nieuwe informatie, al zou de Samsung A02s wel in verschillende kleurtjes verschijnen: zwart, blauw en wit. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphone officieel wordt aangekondigd en of ‘ie ook in Nederland verschijnt. Dit lijkt echter aannemelijk, omdat zijn voorganger ook hier is verschenen. De Galaxy A02s werd eind vorig jaar – samen met de Galaxy A12 – uitgebracht.

Specificaties: een echte budgettelefoon

Door gelekte informatie weten we al wel wat we van de Galaxy A03s kunnen verwachten. Zo beschikt het toestel waarschijnlijk over een MediaTek Helio G35-processor. Deze chip is bedoeld voor goedkopere Android-telefoons en zit bijvoorbeeld ook in de Nokia G20. Verder zou de nieuwe Samsung-telefoon 4GB aan werkgeheugen en 32/64GB opslagruimte hebben.

Het scherm van de A03s is naar verluidt 6,5 inch groot en heeft een relatief lage hd-resolutie. De ververssnelheid is met 60Hz bovendien ‘standaard’. Een heleboel (duurdere) Samsung-toestellen, zoals de Galaxy A52 en Galaxy A32, hebben een vloeiend 90Hz-scherm. Hierdoor voelen de smartphones sneller en moderner aan. De A03s zou wel beschikken over een koptelefoonaansluiting, usb-c-poort en Android 11.

Tot slot is de verwachting dat de Galaxy A03s drie camera’s op de achterkant heeft: een hoofdcamera van 13 megapixel en nog twee 2 megapixel-lenzen. Waarschijnlijk gaat het hier om een dieptesensor en macrocamera. De selfiecamera zou een lage resolutie van 5 megapixel hebben, terwijl de accu met 5000 mAh wel lekker groot is.

