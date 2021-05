‘Dit is de goedkope Galaxy A03s, met drievoudige camera achterop’

Samsungs nieuwe budgettelefoon, de Galaxy A03s, is te zien op gelekte afbeeldingen. Ook diverse specificaties zijn online gedeeld.

Samsung Galaxy A03s renders: bekijk ze hier

Samsung werkt aan een nieuwe budgetsmartphone, zo laten renders van de betrouwbare smartphone-insider OnLeaks zien. De beelden zijn in samenwerking met website 91Mobiles online gepubliceerd. De Galaxy A03s is de opvolger van de Galaxy A02s en waarschijnlijk één van de goedkoopste toestellen die Samsung dit jaar uitbrengt.

De afbeeldingen laten zien dat de nieuwe Samsung-telefoon erg op zijn voorganger lijkt, maar wel is verbeterd. Zo heeft de Galaxy A03s een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een usb-c-poort aan de onderkant. Ter vergelijking: de Galaxy A02s heeft geen vingerafdrukscanner en beschikt nog over een verouderde micro-usb-aansluiting. Verder zou de A03s iets groter en dikker zijn dan het vorige toestel.

De Samsung Galaxy A03s heeft zeer waarschijnlijk een behuizing van plastic en drie camera’s achterop. Volgens de informatie van OnLeaks gaat het om een 6,5 inch-scherm met redelijk dunne randen en een kleine notch bovenaan. De hoofdcamera zou foto’s in 13 megapixel maken, waarbij twee 2 megapixel-lenzen extra functies toevoegen. Waarschijnlijk worden deze twee camera’s gebruikt voor macro- en portretfoto’s.

Opvolger van de Galaxy A02s

Verder zou de Galaxy A03s voorzien zijn van een 5 megapixel-selfiecamera en koptelefoonaansluiting, zoals we vaker zien bij budgettoestellen. Verdere specificaties zijn nog onbekend, waardoor we niet weten over welke interne hardware de A03s beschikt en hoe groot de accu bijvoorbeeld is. De Galaxy A02s heeft een simpele Snapdragon 450-processor en forse 5000 mAh-accu. Het is bovendien onduidelijk wanneer de nieuwe Samsung-smartphone wordt aangekondigd en wat ‘ie gaat kosten.

Als gezegd volgt de Galaxy A03s de A02s op. Deze telefoon is sinds begin dit jaar in Nederland verkrijgbaar. De smartphone kost slechts 130 euro en daarmee behoort hij tot de goedkoopste Samsung-toestellen die je op dit moment kan kopen. De Galaxy A02s werd samen met de Galaxy A12 uitgebracht, een iets duurder en uitgebreider toestel. Voor de A12 betaal je nog geen 150 euro, waarmee hij fors goedkoper is dan andere Galaxy A-telefoons, zoals de Galaxy A42, Galaxy A52 en Galaxy A72.

