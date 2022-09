Deze goedkope Samsung heeft een 50MP-camera en 90Hz-scherm

Samsung heeft een nieuwe budgetsmartphone aangekondigd: de Galaxy A04s. Het toestel is niet heel krachtig, maar heeft wel een vloeiend 90Hz-scherm en aardige camera.

Samsung Galaxy A04s officieel aangekondigd

De Galaxy A04s volgt de Samsung A03s op, die ongeveer een jaar oud is. De nieuwe smartphone is onderdeel van de Galaxy A-lijn en waarschijnlijk erg betaalbaar. Samsung heeft de telefoon in Scandinavië aangekondigd en moet de precieze adviesprijs nog bekendmaken. De specificaties zijn echter precies wat je zou verwachten van een budgettoestel.

Zo heeft de telefoon een simpele processor, waarbij het volgens GSMArena gaat om de Exynos 850. Deze chip zit ook in andere betaalbare Samsung-telefoons, zoals de Galaxy M13, Galaxy A13 en de stevige rugged telefoon Galaxy Xcover 5. Deze processor is niet al te krachtig, maar wel snel genoeg voor de meeste apps.

6,5 inch-scherm: 90Hz-scherm en 1600 bij 720 pixels

Exynos 850-processor, 3/4GB werkgeheugen

64/128GB aan uitbreidbare opslagruimte

50 megapixel-hoofdcamera, twee 2MP-lenzen

5000 mAh-accu, opladen via usb-c

Draait op Android 12 met One UI-software

Koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets

De accu van de Samsung Galaxy A04s is met een capaciteit van 5000 mAh behoorlijk groot. Snelladen ontbreekt, al gaat het opladen wel via een usb-c-poort. Volgens Samsung zou je op een volle lading tot 90 uur lang muziek kunnen luisteren. Dit kan trouwens ook met een bedrade headset, want de A04s heeft ‘gewoon’ een koptelefoonaansluiting.

Op de achterkant zitten drie camera’s, waarvan er maar eentje het vermelden waard is. De hoofdcamera schiet plaatjes in 50 megapixel en dat is voor een budgetsmartphone netjes. De macrocamera en dieptesensor, allebei van 2 megapixel, zijn door de lage resolutie erg beperkt. Dit geldt ook voor de selfiecamera van slechts 5 megapixel.

Mogelijke release in Nederland

Verder heeft de Galaxy A04s een vingerafdrukscanner aan de zijkant, om de telefoon veilig mee te ontgrendelen. Het toestel komt in vier kleuren: zwart, wit, groen en brons. Of het toestel ook naar Nederland komt is nog onduidelijk, maar dit lijkt wel aannemelijk.

De Galaxy A03 en A03s werden immers ook (via grijze import) in ons land uitgebracht. De prijzen lagen toen rond de 150 euro. Wat de A04s moet kosten, is zoals gezegd nog niet bekend. We verwachten echter dat de adviesprijs opnieuw zo’n 150 euro bedraagt, waarmee de A04s tot de goedkoopste Samsung-toestellen van dit moment hoort.

