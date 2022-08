‘Deze komende smartphone van Samsung kost slechts 169 euro’

De vermeende Samsung Galaxy A04s-specificaties liggen op straat en ook weten we hoe het betaalbare toestel eruit komt te zien. De telefoon gaat slechts 169 euro kosten, zoals je in dit artikel kan lezen.

Gerucht: Samsung Galaxy A04s specificaties bekend

De informatie over de aankomende smartphone van Samsung is verschenen op WinFuture, een bekende en betrouwbare bron. Het scherm is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Het gaat om een lcd-display dat maximaal 90 keer per seconde ververst.

Er is gekozen voor een eigen processor, de Exynos 850, die al even op de markt is. Samsung topt dat af met 3GB werkgeheugen en 32GB interne opslag. Daar sla je apps, foto’s of andere bestanden op op en uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje is mogelijk.

Camera van 50 megapixel

De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel en schiet plaatjes van 12,5 megapixel dankzij pixel binning. Op de achterkant zijn nog twee lenzen aanwezig van elk 2 megapixel. De eerste gebruik je voor close-ups en de tweede voor portretfotografie. Voor selfies of videogesprekken is er nog een 5 megapixel-frontcamera aanwezig, geplaatst in een kleine druppelvormige notch.

Er is alleen ondersteuning aanwezig voor 4G, dus gebruikmaken van 5G-internet is niet mogelijk. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat relatief langzaam met maximaal 15 Watt via de usb c-poort. Een oplader zit niet in de doos. De Galaxy A04s heeft ook wifi, nfc en bluetooth aan boord ,evenals een koptelefoonaansluiting.

Over het precieze updatebeleid is nog niks bekend, maar de smartphone komt met Android 12 en de One UI-schil. Wanneer ‘ie precies op de markt komt is nog even afwachten. Volgens de bron wordt de prijs 169 euro en verschijnt ‘ie in het wit, zwart en donkergroen.

Meer nieuwe telefoons van Samsung

De onlangs onthulde toestellen van Samsung vallen in een heel andere prijscategorie. Het gaat om de Galaxy Z Flip 4 en Samsung Galaxy Z Fold 4. Dat zijn twee zogenaamde foldables met een vouwbaar scherm en voorzien van de snelste hardware van dit moment. Meer weten? Check dan: Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 officieel.

Over Samsung op Android Planet: