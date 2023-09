‘Spotgoedkope Samsung Galaxy A05s te zien op afbeeldingen’

Het is bijna tijd voor de onthulling van één van de goedkoopste Samsung-smartphones van dit jaar. We hebben het over de Galaxy A05s , waarvan nu veel afbeeldingen en specificaties zijn verschenen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste Samsung Galaxy A05s-afbeeldingen

De opvolger van de Samsung Galaxy A04s komt eraan en van deze Galaxy A05s zijn nu renders gepubliceerd. Net als bij zijn voorganger zien we drie camera’s op de achterzijde, die allemaal enkele millimeters uit de behuizing steken. Aan de voorkant is een kleine notch aanwezig voor de selfiecamera. Ook zien we het kenmerkende design dat we kennen van andere Samsung-smartphones.

Het betaalbare toestel meet 167,9 bij 77,7 bij 8,8 millimeter en beschikt over een display van 6,6 inch. Aan de rechterkant zijn de powerbutton en volumeknoppen geplaatst. Waarschijnlijk is de vingerafdrukscanner ook in de aan- / uitknop verwerkt. Aan de onderzijde zijn de usb c-poort en koptelefoonaansluiting te vinden, dus muziek luisteren via een kabeltje is mogelijk.

Specificaties van de budgettelefoon

Het lcd-scherm krijgt een lage resolutie van 1600 bij 720 pixels. We gaan er vanuit dat pixels 90 keer per seconde verversen, waardoor alles vloeiender oogt. Duurdere smartphones beschikken over een oled-scherm, dat kleuren veel beter weergeeft. De accu is 5000 mAh groot en opladen gaat met maximaal 25 Watt. Samsung kennende wordt er geen oplader meegeleverd.

De voorganger is uitgerust met 4GB RAM, 128GB uitbreidbare opslag en een hoofdcamera van 50 megapixel. Over de andere camera’s van de Galaxy A05s is nog niets bekend. De A04s is uitgerust met een zelfontwikkelde Exynos-chip, maar of Samsung hier opnieuw voor kiest weten we niet.

Ook de prijs is nog een vraagteken, maar gezien de adviesprijs van 169 euro voor de voorganger denken we niet dat de Galaxy A05s veel meer zal kosten.

Ben jij benieuwd naar dit toestel en wil je geen enkel nieuwtje missen? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief of download de Android Planet-app! Ook zijn we te volgen via Google Nieuws en natuurlijk zijn we te vinden via verschillende social media-kanalen!

Het laatste nieuws op Android Planet