Dit is de nieuwe Galaxy A07 5G: mooier scherm en grotere accu

De goedkoopste 5G-telefoon van Samsung die je dit jaar kunt kopen, is de Galaxy A07. Ten opzichte van zijn voorganger biedt die enkele grote voordelen.

Tal van upgrades voor nieuwe Galaxy A07

Hij staat opeens op de website van Samsung: de gloednieuwe Galaxy A07 5G. Van deze budgettelefoon zijn nu alle specificaties bekend. Het eerste wat opvalt, is het display. Dat is een 6,7 inch-lcd-scherm met een hd-resolutie. Met een ververssnelheid van 120Hz is het display vloeiender dan dat van de Galaxy A06. De processor in de nieuwste smartphone is de MediaTek Dimensity 6300.

Laden hoeft bij Galaxy A07 wat minder vaak dan bij de Galaxy A06, want de batterijcapaciteit heeft een welkome upgrade gekregen naar 6000 mAh. Dat is bovengemiddeld te noemen en daarmee een van zijn sterke punten.

Camera’s op ellipsvormig eiland

Qua camera’s moet de telefoon het doen met een 8 megapixel-camera aan de voorkant (voor selfies) en een hoofdcamera van 50 megapixel aan de achterkant. Ook krijg je een dieptesensor van 2 megapixel voor portretfoto’s. Niet spectaculair, maar voor de mooiste foto’s moet je niet bij een budgettoestel zijn.

De achterkant van de smartphone heeft een andere look gekregen en combineert de camera’s op een ellipsvormig eiland, daar waar de Galaxy A06 nog koos voor een ‘stoplichtopstelling’ van drie losse camera’s boven elkaar.

Samsung is al jaren één van de beste op het gebied van updates, maar trekt niet de bekende 7+7 (zeven Android-updates en zeven jaar beveiligingspatches) uit de hoge hoed voor zijn instapserie. In plaats daarvan moet je genoegen nemen met de garantie op zes jaar Android-updates, tot Android 22 dus. Nog steeds erg sterk, zeker gezien het feit dat je waarschijnlijk geen zes jaar gaat doen met een relatief goedkoop toestel.

De Samsung Galaxy A07 5G zal verkrijgbaar zijn als 4GB+128GB-variant en als luxere uitvoering waarbij je 6GB werkgeheugen krijgt, maar wel dezelfde hoeveelheid opslagruimte. Is dat niet genoeg voor je? Met een micro-sd-kaartje kun je tot wel 2 terabyte extra geheugen bijsteken. Je hebt de zakelijke zwarte variant of kiest voor kleur met de Light Violet-versie.

Samsung heeft nog geen officiële releasedatum van de Galaxy A07 5G aangekondigd specifiek voor Europa of Nederland. Daarop moeten we dus even wachten, maar op Android Planet houden we je uiteraard van al het Samsung-nieuws op de hoogte.

Kijk jij uit naar deze nieuwe, interessante telefoon van Samsung? Of ben jij meer fan van de midrangers of misschien wel de high-enders van de Zuid-Koreanen? In dat geval raden we zeker aan om ons overzicht van de S26-serie in te gaten te houden.