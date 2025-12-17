‘Samsungs goedkoopste telefoon voor 2026 wordt niet sneller’

De Galaxy A07, wat waarschijnlijk de goedkoopste Samsung-telefoon voor 2026 wordt, lijkt niet sneller te worden dan zijn voorganger. Dat blijkt uit gelekte informatie.

’Samsung Galaxy A07 krijgt geen nieuwe chip’

De Galaxy A-telefoons zijn erg populair, vooral vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. De allergoedkoopste smartphones van het bedrijf vallen binnen de Galaxy A0x-reeks. Zo bracht Samsung dit jaar (weliswaar niet in Nederland) de Galaxy A06 uit en binnenkort zou er een opvolger verschijnen.

Over de Galaxy A07 is nog niet zo heel veel bekend, maar door nieuwe informatie weten we nu iets meer. De 5G-uitvoering van het toestel, de Galaxy A07 5G, zou helaas niet sneller worden dan zijn voorganger. De smartphone is opgedoken in een Geekbench-database en daaruit blijkt dat ‘ie beschikt over dezelfde MediaTek Dimensity 6300-processor als zijn voorganger.

Geekbench is overigens niet altijd even betrouwbaar, dus we nemen de informatie vooralsnog met een korreltje zout. Verder zou de Galaxy A07 5G uitgerust zijn met 4/6GB aan werkgeheugen en draaien op Android 16 met de One UI 8-software. Daarmee is het toestel wel helemaal up-to-date.

Wat we nog meer weten

Het is nog de vraag of de Samsung Galaxy A07 ook in Nederland wordt uitgebracht. Zijn voorganger is niet in ons land verschenen, al zijn de Galaxy A0x-toestellen soms via enkele webshops alsnog op de kop te tikken. De meest recente échte budgettelefoon die Samsung nu in Nederland verkoopt, is de Galaxy A17.

Dit is de opvolger van de Galaxy A16 en hij heeft een adviesprijs van 229 euro. Je haalt de A17 inmiddels voor veel minder in huis: voor € 137,- heb je ‘m al. Je krijgt dan wel het instapmodel zonder 5G-ondersteuning. De 5G-uitvoering is ongeveer drie tientjes duurder.

De Galaxy A17 is uitgerust met een 6,7 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 90Hz en resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Onder de motorkap bevindt zich een Exynos 1330-chip (5G-versie) of MediaTek Helio G99-chip (4G-variant). De 5000 mAh-accu laadt met maximaal 25 watt op.

Zoals gezegd is het onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A07 uit de doeken doet en of de smartphone ook een Nederlandse release krijgt. We houden het nieuws uiteraard voor je in de gaten, dus volg ons via de knoppen hieronder!