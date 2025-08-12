‘Samsungs goedkoopste Galaxy van 2025 volledig gelekt’

Samsungs goedkoopste smartphone van 2025 is volledig gelekt. De specificaties van de Galaxy A07 duiken op en we zien het toestel op afbeeldingen.

Dit zijn de Samsung Galaxy A07-specificaties

Als je een écht goedkope Samsung-smartphone zoekt, dan moet je bij de Galaxy A0-toestellen zijn. Die verschijnen niet altijd in Nederland, maar zijn soms alsnog via grijze import op de kop te tikken. Een goed ingevoerde bron deelt nu de belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy A07.

Dat is waarschijnlijk de goedkoopste telefoon die Samsung dit jaar uitbrengt. De opvolger van de Galaxy A06 is bovendien te zien op afbeeldingen, waarbij de bron (Sudhanshu Ambhore) zelfs de officiële poster deelt. Op de poster (zie hieronder) worden enkele features uitgelicht.

De Galaxy A07 ziet eruit als een echte budgetsmartphone. Dat zie je aan het scherm met de dikke randen en ouderwetse notch bovenaan. De telefoon is door de IP54-certificatie wel redelijk beschermd tegen water en stof. Het toestel verschijnt in drie kleuren: zwart, groen en zilver.

Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G99-processor. Dat is niet per se een krachtpatser, maar hij is wel een stuk sneller dan de Helio G85-chip van de Galaxy A06. We kennen de chip van bijvoorbeeld de Galaxy A16, die eind vorig jaar is uitgebracht.

Het scherm van de Galaxy A07 is volgens de bron 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Het beeld oogt hierdoor niet zo scherp. De ververssnelheid van 90Hz moet er wel voor zorgen dat animaties vloeiender op het scherm verschijnen.

Verder zou de Samsung A07 beschikken over een 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 8 megapixel-selfiecamera. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en heeft een maximale oplaadsnelheid van 15 watt.

Misschien wel de belangrijkste feature van de Galaxy A07 is het updatebeleid. De smartphone zou zes jaar lang de nieuwste Android-versies en beveiligingspatches krijgen. Dat is erg netjes voor budgettelefoons, die vaak een stuk minder lang worden ondersteund.

Het is onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A07 uit de doeken doet en of de smartphone ook een Nederlandse release krijgt. We houden het nieuws uiteraard voor je in de gaten, dus volg ons via de knoppen hieronder!