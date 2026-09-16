Dit spotgoedkope Samsung-toestel verrast door gigantische accu

Nadat Samsung begin deze week zonder al te veel bombarie de Galaxy A18 lanceerde, is er nu ook een nóg goedkoper toestel uit: de Galaxy A08. Wij vertellen wat je daarover moet weten!

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Samsung Galaxy A08 officieel onthuld

De A0x-serie is de meest betaalbare Galaxy-lijn die Samsung. De Galaxy A07 uit september 2025 kost tegenwoordig slechts € 154,95. Vorige maand lekte er nieuws uit over de opvolger, maar nu is die officieel door Samsung uitgebracht. Dat gebeurt nogal stilletjes.

De Galaxy A08 heeft een 6,7 inch-lcd-scherm met een waterdruppel-notch, een bekende ontwerpkeuze bij goedkopere toestellen. Ook de recent gelanceerde Samsung Galaxy A18 heeft deze uitsparing in de bovenrand van het scherm voor de frontcamera. In het geval van de Galaxy A08 gaat het om een 8 megapixel-camera voor selfies.

Nieuwe chipset en uitbreidbaar geheugen

Onder de motorkap heeft Samsung weer de MediaTek Helio G99 gestopt. We zeggen ‘weer’, want die processor kennen we al van onder andere de Galaxy A15, A16 en A17. Dit is een nogal oude chip die niet al te rap is. Verder werkt de processor alleen met 4G en dus niet met de nieuwste generatie mobiele netwerken.

De MediaTek wordt bijgestaan door 4GB aan RAM en 128 GB opslagruimte. Dat zijn passende specificaties bij een budgettoestel, maar met een micro-sd-kaartje breid je het geheugen gelukkig uit naar maar liefst 2 terabyte. De telefoon draait overigens op Android 16 en One UI 8. Zoals gebruikelijk mogen kopers rekenen op zes jaar aan Android-upgrades en beveiligingspatches.

Met een hoofdcamera van 50 megapixel (en extra lens van 2 megapixel) moet je acceptabele foto’s kunnen schieten. Overige handige functies zijn de 3,5 millimeter-aansluiting voor je oortjes en de vingerafdrukscanner aan de zijkant van de telefoon.

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Grootste troef en grootste vraag

De batterij van 6000 mAh in de Galaxy A08 kan worden opgeladen met maximaal 25 watt. Daarmee ga je er dubbel op vooruit, want de accu in de voorganger had een capaciteit van 5000 mAh en kon maar met 15 watt worden volgetankt.

Samsung gaat de Galaxy A08 naar verluidt verkopen in de kleuren Navy Blue, Silver en Green. Of we ook in Nederland aan deze nieuwe smartphone kunnen geraken, is de vraag. Lang niet alle toestellen in de A0x-serie komen in de Benelux uit, al weten we van eerdere toestellen dat die soms opduiken via bepaalde webshops. De Galaxy A07 is daar een goed voorbeeld van, al duurde dit een maand of vier na de officiële release.

Om alvast een idee te hebben van de mogelijke prijs: in Oekraïne is de Galaxy A08 verkrijgbaar voor 205-210 euro (4/128GB). Verder zijn er vermeldingen op de Samsung-websites in Servië en Zuid-Afrika. Het lijkt wachten tot de telefoon in meerdere markten gaat verschijnen en we houden dat natuurlijk extra goed in de gaten voor de Benelux.