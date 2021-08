Samsung onthult nieuwe variant Galaxy A12 met krachtigere processor

De Samsung Galaxy A12 Nacho is officieel gepresenteerd voor de Europese markt. Het toestel deelt veel specificaties met de huidige A12, maar heeft wel een eigen processor uit de Exynos-serie.

Samsung Galaxy A12 Nacho officieel

De Galaxy A12 Nacho is gepresenteerd voor de Russische markt en heeft een adviesprijs van omgerekend zo’n 140 euro. Inclusief belasting kost het toestel daardoor nagenoeg evenveel als de huidige Samsung Galaxy A12, die je momenteel oppikt voor 159 euro. De toestellen zijn bijna identiek, maar verschillen op een belangrijk punt. Samsung kiest voor de Nacho-smartphone namelijk voor de bekende Exynos 850-chip uit eigen stal.

Die processor kennen we onder andere van de Samsung Galaxy M12, Galaxy A21s en Samsung Xcover 5. In de originele A12 zit een MediaTek-processor. Die keuze zou te maken kunnen hebben met kostenbesparing. De MediaTek-chip moet worden ingekocht bij een externe partij, terwijl de Exynos-chips door Samsung zelf worden gemaakt. Een andere reden kan zijn dat de chip van MediaTek niet meer genoeg wordt geproduceerd en dus te gebruiken is in het betaalbare toestel.

Overige specificaties komen bekend voor

Alle andere specificaties van het toestel worden gedeeld met de huidige A12. Zo zien we een scherm van 6,5 inch met een magere resolutie van 1600 bij 720 pixels. Het gaat om een lcd-paneel dat 60 keer per seconde ververst. In een kleine notch in het display is de 8 megapixel-frontcamera geplaatst.

Er is maximaal 4GB RAM aanwezig en 128GB interne opslag. Is dat te weinig, dan breid je het makkelijk uit met een micro-sd-geheugenkaartje van maximaal 1TB. Op de achterkant vind je vier camera’s, waaronder de primaire lens van 48 megapixel. Ook maak je foto’s in een wijdere hoek, van dichtbij of gebruik je de dieptesensor voor portretfotografie. Het apparaat draait op Android 11 met daaroverheen de eigen One UI-schil. De accu is 5000 mAh groot en opladen gaat met maximaal 15 Watt.

Verkrijgbaarheid

Hoewel de naam wat anders doet vermoeden, komt het toestel vooralsnog alleen op de markt in Rusland. De A12 Nacho is daar per direct te verkrijgen in het blauw, rood, wit en zwart. Of we de smartphone ook hier gaan zien is nog de vraag, maar vooralsnog lijkt de A12 hier goed verkrijgbaar.

Later deze week is het tijd voor Galaxy Unpacked 2021. Op dat grootste digitale evenement verwachten we twee nieuwe smartphones te gaan zien, die hier wel te koop zullen zijn. De Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 worden dan officieel gepresenteerd. Android Planet houdt je natuurlijk op de hoogte van al dat nieuws, dus houd de website in de gaten!

