Samsung brengt begin volgend jaar twee nieuwe budgetsmartphones in Nederland uit. Het gaat om de Galaxy A12 en Galaxy A02s, die beschikken over een groot scherm, meerdere camera’s achterop en grote 5000 mAh-accu.

Samsung Galaxy A12 en A02s officieel aangekondigd

De Galaxy A12 en A02s zijn de nieuwste budgetsmartphones van Samsung en verschijnen begin volgend jaar in Nederland. Het bedrijf laat weten dat de A12 in januari 2021 te koop is, waarna de A02s in februari volgt. De precieze releasedata zijn onduidelijk en ook weten we nog niet wat de toestellen gaan kosten. Dit maakt Samsung op een later moment bekend.



De Samsung Galaxy A12

De belangrijkste features van de Samsung Galaxy A12 en A02s zijn het grote scherm, de forse accu en meerdere camera’s achterop. Beide toestellen hebben een scherm van 6,5 inch en accu van 5000 mAh. Doordat de hd-resolutie relatief laag is en de accucapaciteit erg groot, moeten de smartphones lang meegaan. De telefoons ondersteunen snelladen met maximaal 15 Watt, net als bijvoorbeeld de Galaxy A41, Galaxy A51 en Galaxy A21s.

De Galaxy A12 is krachtiger en uitgebreider dan de A02s en heeft een octacore-processor met 4GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De A02s heeft ook een octacore-processor, maar minder werkgeheugen (3GB) en opslag (32GB). De opslagcapaciteit is bij beide telefoons uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Hierdoor heb je altijd genoeg ruimte voor je apps, foto’s en Netflix-films en -series.

Meer camera’s op de achterkant

Op de achterkant van de Galaxy A12 zitten vier camera’s: een primaire camera van 48 megapixel, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De A02s heeft naast een primaire 13 megapixel-lens ook een macrocamera en dieptesensor, allebei van 2 megapixel. Selfies maak je in 8 megapixel (Galaxy A12) of 5 megapixel (Galaxy A02s).



De Samsung Galaxy A02s

Verder heeft alleen de Galaxy A12 een vingerafdrukscanner, die overigens aan de zijkant zit. De Samsung A02s heeft geen vingerafdrukscanner en moet je dus met een pincode of patroon ontgrendelen. Beide toestellen hebben geen gezichtsherkenning en Samsung laat niet weten op welke Android-versie ze draaien.

