Samsung heeft de prijs van de Galaxy A12 bekendgemaakt. Het toestel gaat 179 euro kosten. De minder complete Galaxy A02s komt uit voor 150 euro. De smartphones zijn vanaf januari te koop en in dit artikel zetten de belangrijkste informatie op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A12 prijs bekend

De Samsung Galaxy A12 en A02s werden eind november aangekondigd en verschijnen in januari in Nederland. Samsung maakte destijds nog niet bekend wat de smartphones gaan kosten. Android Planet ontdekte dat de A12 179 euro gaat kosten en dat de A02s een adviesprijs van 150 euro krijgt. Samsung bevestigt de prijzen.

De Galaxy A12 heeft standaard 64GB opslaggeheugen. Een model met 128GB geheugen gaat 199 euro kosten. De Galaxy A02s komt alleen uit met 32GB geheugen.

De eerste (web)winkel is al gestart met het aannemen van pre-orders voor de smartphones. Belsimpel belooft de Galaxy A12 over twee weken te leveren. De Galaxy A02s is ook al te bestellen, maar zonder specifieke uitleverdatum. De toestellen zijn zowel los als in combinatie met een (sim-only)abonnement te koop.

Belangrijkste specificaties

Beide budgetsmartphones hebben een grote 5000 mAh-accu, laden op met 15 Watt en hebben een scherm van 6,5 inch. Het display heeft een hd-resolutie, waardoor het beeld niet haarscherp oogt maar de accu wel langer meegaat.

Verschillen zijn er ook. Zo heeft alleen de Galaxy A12 een vingerafdrukscanner, meer werkgeheugen (4GB tegenover 3GB) en meer camera’s. Op de achterkant zitten vier cameralenzen, terwijl dat er op de A02s drie zijn. De selfiecamera wijkt ook af.

De smartphones draaien nog op Android 10 en moeten dus nog een update krijgen naar Android 11, dat al maanden uit is.

Alternatieve Samsung-toestellen

Met zijn adviesprijs van 179 euro concurreert de Galaxy A12 niet alleen met smartphones van andere merken, maar ook met andere Samsung-modellen. Zo kost de Samsung Galaxy A31 los 189 euro en betaal je 199 euro voor een losse Samsung Galaxy A41.

De Galaxy A02s is met 150 euro een alternatief voor de Samsung Galaxy M11 en Galaxy A20e.

Lees het laatste nieuws over Samsung: