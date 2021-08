‘Samsung werkt aan goedkope Galaxy A13 met 5G’

Samsung zou werken aan de Galaxy A13, een hele betaalbare smartphone met 5G-ondersteuning. Mogelijk verschijnt de telefoon nog voor het einde van dit jaar.

‘Samsung Galaxy A13 5G komt eraan’

Met de Galaxy A22 bracht Samsung al een goedkope 5G-smartphone uit, maar het bedrijf zou er nog een schepje bovenop willen doen. Volgens de website GalaxyClub werkt het bedrijf namelijk aan de Galaxy A13, die ook overweg kan met het 5G-netwerk. Dit zou blijken uit het modelnummer van het toestel: SM-A136B.

De Galaxy A13 5G moet de Galaxy A12 opvolgen, een budgetsmartphone die sinds eind vorig jaar in Nederland verkrijgbaar is. Over het nieuwe toestel is echter nog heel weinig bekend. Zo weten we niet over welke specificaties de smartphone beschikt en welke verbeteringen Samsung doorvoert. Ook is het onduidelijk wanneer de Galaxy A13 wordt aangekondigd en wat ‘ie ongeveer gaat kosten.

De Galaxy A12 van vorig jaar is een typische budgetsmartphone en kenmerkt zich vooral door het grote scherm en de forse accu. Het toestel heeft een adviesprijs van 179 euro en octacore-processor (MediaTek Helio P35) met 3/4GB werkgeheugen en 32/64GB aan opslagruimte. Het display is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels.

Specs van de Galaxy A12

Op de achterkant van de A12 zit een viervoudige camera. Het gaat om een 48 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De frontcamera, die selfies maakt in 8 megapixel, zit in een kleine notch bovenin het scherm. De accu van de Galaxy A12 is 5000 mAh groot en laadt op met maximaal 15 Watt.

Zodra er meer informatie bekend is over de nieuwe Samsung A13, lees je het natuurlijk op Android Planet. Ben je op zoek naar een betaalbare Samsung-telefoon? Neem dan ook een kijkje in de Galaxy A22 review, waarin we de betaalbare smartphone aan de tand voelen. Onlangs kondigde Samsung ook de Galaxy A03s aan.

