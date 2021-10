‘Zo ziet de goedkope Samsung Galaxy A13 5G eruit’

Een betrouwbare bron heeft vermoedelijke Samsung Galaxy A13 5G renders online gezet. Zo krijgen we te zien hoe de nieuwe betaalbare 5G-smartphone van Samsung eruit ziet.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Samsung Galaxy A13 5G renders verschenen

De bekende telecomlekker OnLeaks heeft in samenwerking met een Chinese website renders online gezet van de aankomende Samsung Galaxy A13 5G. Dat Samsung werkte aan dat goedkope toestel was al eerder bekend.

Het toestel krijgt een plastic frame en een lcd-scherm van 6,48 inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Er is een druppelvormige notch aanwezig waarin de frontcamera is verwerkt. Op de verschenen afbeeldingen zien we de fysieke vingerafdrukscanner aan de rechterzijkant. Die is verwerkt in de aan-/uitknop, iets dat we vaker zien bij toestellen in deze prijsklasse.

Op de verschillende renders, afbeeldingen gemaakt met behulp van een computer, zien we ook drie camera’s op de achterzijde. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. De andere twee camera’s worden gebruikt voor het maken van kiekjes in een wijdere hoek en om diepte vast te leggen voor portretfoto’s.

De fabrikant brengt de A13 5G uit in vier kleuren: wit, zwart, rood en blauw. Een usb c-poort en koptelefoonaansluiting zijn ook te zien op de afbeeldingen. Andere opvallendheden zien we niet, niet gek gezien de lage prijs van het toestel.

Specificaties en prijs Samsung Galaxy A13

Samsung kiest voor een betaalbare processor van fabrikant MediaTek. Deze Dimensity 700 is krachtig genoeg voor wat simpele apps en games. Ook is er 4GB of 6GB werkgeheugen aanwezig, samen met 64GB of 128GB uitbreidbare opslag.

Opladen gaat met maximaal 25 Watt, maar of Samsung ook een geschikte oplader meelevert is nog de vraag. Wel weten we dat de accu een capaciteit krijgt van 5000 mAh.

De aankondiging van de smartphone wordt later dit jaar verwacht, waarna ‘ie vanaf begin 2022 in de winkels moet liggen. De Galaxy A13 5G wordt geleverd met Android 11. Wel gaan we uit we uit van een relatief snelle Android 12-update.

Een vermoedelijke prijs is ook genoemd, maar nog niet voor Europa. In de Verenigde Staten zou het toestel zo’n 290 dollar moeten kosten. De directe voorganger, de Samsung Galaxy A12, koop je hier momenteel voor zo’n 160 euro.

Niks missen over dit aankomende toestel? Schrijf je dan even in voor onze nieuwsbrief, download de gratis Android Planet-app of volg ons via social media: Instagram of Facebook!