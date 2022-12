Goedkope Samsung Galaxy A13 krijgt nu Android 13 in Nederland

Heb je een Samsung Galaxy A13? De betaalbare smartphone wordt nu bijgewerkt naar Android 13. Lees hier hoe je de update downloadt en installeert.

Samsung Galaxy A13 ontvangt Android 13

Veel Samsung-telefoons zijn inmiddels voorzien van Android 13 en het bedrijf slaat ook goedkopere toestellen niet over. Nu is de Galaxy A13 aan de beurt, een budgettelefoon die sinds begin dit jaar in Nederland te koop is. Het is de eerste grote Android-versie-update voor de A13, die uit de doos op Android 12 draait.

Als je een Galaxy A13 gebruikt, dan krijg je automatisch een melding als de nieuwste Android-versie beschikbaar is om te downloaden. Je kan uiteraard ook handmatig checken op updates. Dit doe je door de instellingen te openen, naar ‘Software-update’ te gaan en hier op ‘Downloaden en installeren’ te tikken.

Vervolgens verschijnt de Android 13-update, die ook de beveiligingspatch van november 2022 bevat, in beeld. We raden aan om de upgrade via een wifi-verbinding binnen te halen, omdat je anders misschien snel door je databundel heen bent. Omdat het een groter bestand is, kan het volledige updateproces even duren.

Over de Galaxy A13 van Samsung

De Samsung Galaxy A13 verscheen begin maart in Nederland met een adviesprijs van 189 euro. Inmiddels betaal je een paar tientjes minder voor de telefoon. Daarmee hoort de A13 tot de goedkoopste Samsung-smartphones van dit moment, samen met bijvoorbeeld de Galaxy A04s.

De Samsung A13 heeft echter iets betere specificaties dan deze telefoon. Zo beschikt het toestel over een 6,6 inch-scherm met een hoge resolutie van 2408 bij 1080 pixels. Een hogere ververssnelheid van 90 of 120Hz ontbreekt echter; de smartphone blijft steken op 60Hz. Daardoor ogen animaties minder vloeiend.

Verder is de betaalbare Samsung-telefoon voorzien van een Exynos 850-processor, 5000 mAh-batterij met ondersteuning voor snelladen en vier camera’s achterop. Naast een 50 megapixel-hoofdcamera is ook een 5 megapixel-groothoeklens aanwezig. Ook heeft de A13 een 2 megapixel-macrocamera, 2 megapixel-dieptesensor en 8 megapixel-selfiecamera.

Bedankt voor de tip, Tim!

