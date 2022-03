Samsung Galaxy A13 nu te koop vanaf 189 euro

De geruchtenmachine over het toestel ronkt al een hele tijd. Android Planet heeft nu de Nederlandse prijzen gespot voor de Samsung Galaxy A13. Je betaalt 189 euro voor de smartphone.

Samsung Galaxy A13 kopen in Nederland: prijzen bekend

We wachten nog op de onthulling van de nieuwe generatie Samsung Galaxy A-toestellen, waaronder de Galaxy A23, A43, A53 en Samsung Galaxy A73. De meest betaalbare van de nieuwe reeks is echter nu te bestellen in Nederland.

We hebben het over de Samsung Galaxy A13, waarvan Android Planet de prijzen heeft gespot. Webwinkel Belsimpel heeft de smartphone namelijk opgenomen in het assortiment.

De budgettelefoon komt hier sowieso op de markt in het zwart en blauw en in versies met 64GB of 128GB interne opslag. Het instapmodel heeft een adviesprijs van 189 euro, terwijl het model met meer geheugen 209 euro moet opbrengen.

Wanneer het toestel wordt geleverd, is nog onduidelijk. Interesse in de Samsung Galaxy A13 met abonnement? Ook dan moet je nog even geduld hebben, want die combinatie is nog niet te bestellen. Of de witte variant, die eerder gelekt is, ook verkrijgbaar wordt is ook nog de vraag.

Meer over de Samsung Galaxy A13

De Samsung A13 heeft een scherm van 6,6 inch en het gaat om een lcd-paneel. Dat is niet zo kleur- of contrastrijk als een amoled-scherm, dat je vaak ziet in duurdere smartphones. Het scherm ververst maximaal 90 keer per seconde voor een vrij soepele ervaring.

De selfiecamera vinden we in de notch aan de bovenzijde van het scherm en achter het display is de vingerafdrukscanner verwerkt. Er is gekozen voor een Exynos-processor van Samsung, bijgestaan door 4GB RAM en 64GB of 128GB opslag. Uitbreiden daarvan doe je met een micro-sd-geheugenkaartje en ook is er plaats voor twee simkaarten.

Op de achterkant zijn vier camera’s te vinden. Naast de primaire lens schiet je ook foto’s in een wijdere hoek, van dichtbij of in de portretstand. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat relatief snel met maximaal 25 Watt.

