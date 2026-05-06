Geen updates meer voor deze goedkope Samsung-telefoon

Enkele betaalbare Samsung-smartphones krijgen vanaf nu geen updates meer. Check hier om welke toestellen het gaat, en of jij mogelijk moet upgraden.

Samsung voorziet zijn smartphones doorgaans lang van software-updates, maar het houdt natuurlijk ooit een keer op. Drie goedkope toestellen die vier jaar geleden zijn uitgebracht, krijgen vanaf nu geen updates meer. Het gaat om de Samsung Galaxy A13, Galaxy A23 en Galaxy M33.

De Galaxy A13 is in april 2022 verschenen en draaide toen op Android 12. Samsung heeft twee grote upgrades voor het toestel uitgebracht en de afgelopen vier jaar van beveiligingspatches voorzien. Nu is de telefoon verdwenen van de officiële updatepagina van de fabrikant, waar per toestel wordt aangegeven of (en hoe vaak) ze worden bijgewerkt.

Ook de Galaxy A23 en Galaxy M33 (5G) hoeven niet meer op updates te rekenen. Deze smartphones zijn ook vier jaar geleden uitgebracht en blijven steken op de huidige software. In tegenstelling tot de A13 en A23 is de M33 van meer Android-versie-updates voorzien, waardoor hij nu op Android 16 draait.

Heb jij een Galaxy A13? Dan is het verstandig om binnenkort op zoek te gaan naar een nieuw toestel. Hoewel de telefoon niet meteen onbruikbaar is, neemt de digitale veiligheid wel af zonder beveiligingspatches. Daarnaast is de Android-versie flink verouderd, waardoor je veel functies niet kan gebruiken.

Galaxy A17 is de nieuwste, goedkoopste Samsung

Sinds de Galaxy A13 heeft Samsung meerdere Galaxy A1x-toestellen uitgebracht. De meest recente smartphone is de Galaxy A17, die een aantal maanden geleden is uitgebracht. De telefoon is met een prijs van € 139,- erg goedkoop en interessant als je een instaptoestel zoekt dat wel lang meegaat.

De Galaxy A17 krijgt tot minstens september 2031 updates. De telefoon draait momenteel op Android 16 en wordt dus ook van de komende Android-versie-upgrades voorzien. Samsung verkoopt een 4G- en 5G-model van de A17. Laatstgenoemde is iets duurder en uitgerust met iets snellere hardware.

Ook heeft de Galaxy A17 een 6,7 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Onder de motorkap zit een bescheiden Exynos- of MediaTek-processor met 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Die opslag is eventueel zelf uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Verder heeft de smartphone een 5000 mAh-accu. Die houdt het makkelijk een hele dag vol, en een tweede dag is ook mogelijk als je geen intensieve gebruiker bent. Het opladen gaat met maximaal 25 watt; niet heel indrukwekkend, maar prima in deze prijsklasse.