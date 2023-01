Gelekt: Samsung Galaxy A14 4G met bescheiden specificaties

Samsung kondigde de Galaxy A14 5G al aan in Nederland, maar is ook bezig met een goedkopere 4G-versie. Dit kun je van deze smartphone verwachten.

‘Dit zijn de Samsung Galaxy A14 4G specificaties’

In maart verschijnt een nieuwe budgettelefoon van Samsung: de Galaxy A14. Deze smartphone beschikt standaard over 5G, maar het bedrijf zou ook een 4G-variant willen uitbrengen. De website WinFuture heeft alle specificaties en afbeeldingen van dit toestel gepubliceerd. De zogeheten ‘Galaxy A14 4G’ moet ook in maart verschijnen voor minder dan 200 euro.

Omdat de smartphone niet overweg kan met 5G-internet, heeft ‘ie een andere processor. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G80, in plaats van de Exynos 1330-chip in de Galaxy A14 5G. Samsung prikt hier 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte bij. Het is wel mogelijk om de opslag uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.



De 4G-versie van de Galaxy A14 heeft ook een iets minder goed scherm. De grootte van 6,6 inch en full-hd-resolutie zijn weliswaar gelijk, maar de ververssnelheid blijft steken op 60Hz. De 5G-variant heeft een 90Hz-display dat vloeiender oogt. Daarnaast laadt de goedkopere telefoon minder snel op, al is de accu wel even groot (5000 mAh).

Tot slot is de Galaxy A14 4G voorzien van een 13 megapixel-selfiecamera, 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Het toestel draait op Android 13 met de bekende One UI-software van Samsung, die extra functies en een ander design toevoegt. Het is nog onduidelijk of en wanneer Samsung de 4G Galaxy A14 in Nederland wil uitbrengen.

Samsung Galaxy S23

De Galaxy A14 verschijnt zoals gezegd pas in maart in Nederland. Samsung introduceert eerst nog de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra tijdens een event dat deze week plaatsvindt. Morgenavond (1 februari) om 19.00 uur Nederlandse tijd worden de gloednieuwe vlaggenschepen uit de doeken gedaan in San Francisco.

De smartphones krijgen een nieuw design, snellere processor en betere camera’s. Samsung zou wel van plan zijn om de prijzen te verhogen. Volgens de laatste geruchten krijgt de Galaxy S23 een adviesprijs van 949 euro, waarmee de telefoon 100 euro duurder is dan de S22. Voor de S23 Plus en S23 Ultra zou Samsung rond de 1200 en 1400 euro vragen.

